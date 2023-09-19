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حكاية موقع.. مقبرة مريروكا الوزير وصاحب النفوذ فى عهد الملك تتى (صور)

9/19/2023 11:24:27 PM
(MENAFN- Youm7) سقارة تعد جزءً هامًا جدًا من جبانة منف، وهى تبعد عن القاهرة بحوالى 40 كم، إذ تضم سقارة بين جنباتها معظم آثار التاريخ المصري القديم، فبها مقابر ملوك وكبار موظفى الأسرتين الأولى والثانية "حوالي3040-2686 ق.م"، ومن بين مقبرة مريروكا.


مدخل المقبرة


كان مريروكا وزيرًا في عهد الملك تتي "2345- 2323 ق.م"، وباعتباره وزيرًا بالإضافة لكونه زوج ابنة الملك تتي كان مريروكا صاحب سطوة ونفوذ كبير، وهى الفترة التي بدأ فيها زيادة نفوذ طبقة كبار رجال الدولة خلال نهاية الأسرة السادسة.


مريروكا أمام مناظر رعي



تم دفن مريروكا في مقبرة على شكل مصطبة شمالي هرم تتي بسقارة، وتعتبر واحدة من أكبر مقابر عصر الملك تتي كما أنها الأروع من حيث المناظر والزخارف التي تزينها من بين مقابر الدولة القديمة "حوالي2686- 2181 ق.م" وتضم مقبرة مريروكا أكثر من ثلاثين حجرة تتضمن ست حجرات لزوجته وخمسة لابنه مري تتي.


منظر المراكب


كما تتضمن جدران المقبرة العديد من المناظر الشيقة والتى تعرض لنا الحياة اليومية خلال الدولة القديمة مثل مناظر رعى الماشية، وصيد فرس النهر، ومناظر صيد والطيور
والتي تظهر كلها بتفاصيل حية بشكل مثير للدهشة، نرى أيضًا مناظر تغذية للحيوانات، من بينها منظر تغذية الضباع وهو منظر فريدة من نوعه، ومن المناظر الرائعة والنادرة نرى منظر يصور تجسيد لفصول العام الثلاثة بالتقويم المصرى القديم.


مائدة القرابين تتوسط مريروكا وزوجته


أما النقطة المحورية بالمقبرة هي ما يعرف بالباب الوهمي، ومن النقاط الجذابة بالمقبرة تمثال لمريروكا بالحجم الطبيعي يتقدم بخطوة من أجل استقبال القرابين المقدمة له على مائدة القرابين.


منظر لصيد السمك بالشبك



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