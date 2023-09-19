حكاية موقع.. مقبرة مريروكا الوزير وصاحب النفوذ فى عهد الملك تتى (صور)





كان مريروكا وزيرًا في عهد الملك تتي "2345- 2323 ق.م"، وباعتباره وزيرًا بالإضافة لكونه زوج ابنة الملك تتي كان مريروكا صاحب سطوة ونفوذ كبير، وهى الفترة التي بدأ فيها زيادة نفوذ طبقة كبار رجال الدولة خلال نهاية الأسرة السادسة.









تم دفن مريروكا في مقبرة على شكل مصطبة شمالي هرم تتي بسقارة، وتعتبر واحدة من أكبر مقابر عصر الملك تتي كما أنها الأروع من حيث المناظر والزخارف التي تزينها من بين مقابر الدولة القديمة "حوالي2686- 2181 ق.م" وتضم مقبرة مريروكا أكثر من ثلاثين حجرة تتضمن ست حجرات لزوجته وخمسة لابنه مري تتي.





كما تتضمن جدران المقبرة العديد من المناظر الشيقة والتى تعرض لنا الحياة اليومية خلال الدولة القديمة مثل مناظر رعى الماشية، وصيد فرس النهر، ومناظر صيد والطيور

والتي تظهر كلها بتفاصيل حية بشكل مثير للدهشة، نرى أيضًا مناظر تغذية للحيوانات، من بينها منظر تغذية الضباع وهو منظر فريدة من نوعه، ومن المناظر الرائعة والنادرة نرى منظر يصور تجسيد لفصول العام الثلاثة بالتقويم المصرى القديم.





أما النقطة المحورية بالمقبرة هي ما يعرف بالباب الوهمي، ومن النقاط الجذابة بالمقبرة تمثال لمريروكا بالحجم الطبيعي يتقدم بخطوة من أجل استقبال القرابين المقدمة له على مائدة القرابين.



