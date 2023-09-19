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Microsoft تضيف لـ Paint بعض مميزات Photoshop.. كيف تستخدمها

9/19/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) تسير مايكروسوفت على طريق بطيء لجعل برنامج "الرسام"
Paint أداة مفيدة للمبدعين من خلال توفير إحدى ميزات Photoshop الأساسية، وكجزء من التحديث الأخير يقدم Microsoft Paint الدعم لتوفير ميزة "الطبقات" و"الخلفية الشفافة".



وبحسب التقرير، فكانت هذه الميزات منذ فترة طويلة بمثابة رهانات للتحرير العام في Adobe Photoshop، ولكنها أساسية للقيام بالمعالجة المناسبة للصور والفن الرقمي.



وفي الإصدار الجديد من برنامج
Paint ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الوظائف الأساسية اللازمة للعمل مع الطبقات (إضافة طبقات جديدة، ونقلها، وإعادة ترتيبها، ودمجها، وتكرارها، وما إلى ذلك) لإنشاء أعمال فنية أكثر تقدمًا باستخدام عناصر الصورة المكدسة، وجزء رئيسي آخر من هذا التحديث هو شفافية الصورة، بما في ذلك دعم فتح وحفظ ملفات PNG الشفافة بدون خلفيات وهو يتوافق بشكل جيد مع إضافة Paint حديثة أخرى والتي وفرت أداة إزالة الخلفية.



وقال تقرير the Verge نعلم أن الكثير من هذا قد يبدو أساسيًا للغاية إذا كنت تستخدم أدوات قوية مثل Photoshop لفترة طويلة مثل الكثير منا، ولكن هذا يبدو بمثابة فوز لمستخدمي Windows الذين يريدون فقط معالجة الصور بسهولة دون الاشتراكات باهظة الثمن المرتبطة بها برنامج مصمم حقًا للمحترفين العاملين، و مع ارتفاع أسعار Adobe وقيام خدمات أخرى مثل Canva بوضع هذه الأدوات خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، أرحب باليوم الذي يمكنني فيه إخبار أفراد العائلة أنه لا بأس في استخدام برنامج Paint لمجموعات الصور العائلية الأساسية بدلاً من جعلهم يفتحون صندوق Pandora من خلال بدء نسخة تجريبية مجانية محل تصوير.







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