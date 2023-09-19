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تسريبات تكشف عزم مايكروسوفت على إطلاق جهاز Xbox Series X الرقمى بالكامل

9/19/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تسريب ضخم أن مايكروسوفت ستطلق جهاز Xbox Series X رقميًا بالكامل ووحدة تحكم جيروسكوبية جديدة، وفقاً لموقع engadget.



حيث تخطط شركة Microsoft لتحديث الجيل المتوسط من جهاز Xbox Series X بتصميم أسطوانى جديد بدون قرص، وذلك وفقًا لوثيقة تم الكشف عنها عن طريق الخطأ خلال معركة المحكمة بين لجنة التجارة الفيدرالية ضد Microsoft، كما تم تسريب وجود وحدة تحكم جديدة مزودة بجيروسكوب (يُطلق عليها الاسم الرمزي Sebile)، وجهاز Xbox Series S محدث، والمواصفات الرئيسية للأجهزة الجديدة والجدول الزمني.



وليس من الواضح كيف ظهرت الوثائق للعامة، لكنها قد تكون ضارة لأعمال ألعاب Xbox، لأنها تظهر استراتيجية الشركة قبل أكثر من عام قادم.







وذكرت Microsoft سابقًا أنها ليس لديها خطط لتحديث وحدة التحكم في منتصف الجيل، ولكن لا يبدو أن هذا صحيحًا وفقًا للوثيقة، في الواقع، تخطط الشركة لما لا يقل عن ثلاث وحدات تحكم جديدة، الأول، الذي يحمل الاسم الرمزي Ellewood، هو تحديث خفيف لجهاز Xbox Series S (من المقرر أن يصل في سبتمبر 2024)، في حين أن "Brooklin"، المخطط له مبدئيًا في نوفمبر 2024، هو إصدار جديد بدون قرص من Xbox Series X، نموذج آخر ، المسمى XDL، يتطابق مع مواصفات Brooklin ولكن من المفترض أنه سيوفر تخصيص Xbox Design Lab.



وتحتوي وحدة التحكم "Sebile" ثنائية اللون من Microsoft على مقياس تسارع مدمج ومستشعرات "تتضاعف كمكبرات صوت"، مما يجعلها أشبه بأحدث وحدة تحكم DualSense من سوني، كما يتميز أيضًا بأزرار تحكم معيارية جديدة، وأزرار أكثر هدوءًا، وميزات جديدة للتطبيقات، إلى جانب تعديلات الاستدامة مثل البطارية القابلة للتبديل والمواد المعاد تدويرها وتحسين إمكانية الإصلاح، بمجرد إصداره، من المحتمل أن نرى ألعابًا تدعم الجيروسكوب، مما يتيح لك المناورة فقط عن طريق تحريك وحدة التحكم، سيكون لدى الشركة أيضًا نسخة XDL من Sebile، والتي تحمل الاسم الرمزي Igraine.



الاهم في هذا التسريب هو وحدة تحكم Xbox Series X الجديدة المحدثة، في حين أن Microsoft تروج له على أنه "رائع" (ربما بسبب التصميم الأسطواني الأقل خطورة من جهاز Xbox Series X الحالي الذي يشبه الثلاجة)، فقد لا يجد العديد من اللاعبين عدم وجود قرص لطيف على الإطلاق.







إلى جانب التصميم الجديد، ستأتي سلسلة X مزودة بشبكة Wi-Fi 6E وBluetooth 5.2 ومنفذB-C الأمامي وجسر جنوبي جديد تمامًا "لتحديث جهود الإدخال/الإخراج والاستدامة" وتقليص حجمه 6 نانومتر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة (15 %) مع وضع الاستعداد الجديد منخفض الطاقة بنسبة تصل إلى 80 % أقل من وضع الاستعداد الحالي، إلى جانب زيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره (> 30 %) والتغليف المعاد تدويره بنسبة 100 %.



ستحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، أو ضعف الطراز الحالي، وتأتي بشكل قياسي مع وحدة تحكم Sebile، وتشير Microsoft أيضًا إلى أنه سيكون لها "نفس السعر الرائع" مثل جهاز Xbox Series X الحالي بسعر 499 دولارًا عند وصوله (مبدئيًا في نوفمبر 2024)، ولكن هذا بيان مخادع إلى حد ما نظرًا لعدم وجود قرص.



سيكون لدى Xbox Series S تحسينات مماثلة في الداخل، إلى جانب مساحة تخزين مضاعفة (1 تيرابايت بدلاً من 512 جيجابايت)، على الرغم من أن التصميم يبدو دون تغيير نسبيًا، ومن المقرر أيضًا أن يحمل نفس السعر الحالي البالغ 299 دولارًا، مع تحديد التوفر مبدئيًا في سبتمبر 2024.







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