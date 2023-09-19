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تحديث جديد لمتصفح Opera يدمج لعبة الشطرنج مباشرة فى التطبيق

9/19/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Opera النقاب عن إصدارات مخصصة من متصفح سطح المكتب ومتصفح Android الذي قد يقدره عشاق إحدى أكثر الألعاب شهرة في العالم، حيث تعاونت مع موقع Chess
لدمج لعبة الشطرنج مباشرة في المتصفح، وفقاً لموقع engadget.





أوبرا


ويتضمن إصدار متصفح سطح المكتب الذي يحمل سمة الشطرنج رمز Chess في الشريط الجانبي، لذا، بدلاً من فتح علامة تبويب مخصصة لموقع الويب، يمكنك تثبيت اللوحة وتخطيط تحركاتك التالية أثناء تصفح الويب، سيكون لديك وصول سريع إلى الألغاز واللافتات والألعاب المستمرة.



قامت Opera بدمج خدمات أخرى في الشريط الجانبي لمتصفحها على مر السنين، بما في ذلك تيك توك
و واتساب وانستجرام، كما أصدرت الشركة مؤخرًا متصفح Opera One الخاص بها، والذي يتميز بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم الخدمات الأخرى المستندة إلى GPT.









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