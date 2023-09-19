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تقرير: لعبة Elder Scrolls VI تتخطى PS5 وتصل بحلول 2026

9/19/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن لعبة Elder Scrolls VI لن يتم إطلاقها قبل بضع سنوات، ولن تأتي إلى PlayStation، ووفقًا للمخطط الجديد، الذي أنتجته Microsoft لصالح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، من غير المتوقع إطلاق لعبة Elder Scrolls التالية حتى عام 2026 على الأقل، وهو ما ذكره أحد محامي Microsoft أيضًا في قضية المحكمة.




وكما هو الحال مع أحدث ألعاب Bethesda – Starfield وRedfall – ستكون متاحة على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox عند إطلاقها، بحسب موقع The Verge.



وقال رئيس Xbox فيل سبينسر : "لكي أكون على Xbox، أريد أن نكون قادرين على تقديم اللعبة الكاملة حزمة كاملة من ما لدينا،وسيكون هذا صحيحًا عندما أفكر في Elder Scrolls VI."



تم الكشف عن The Elder Scrolls VI لأول مرة في عام 2018، على الرغم من أننا لم نسمع الكثير عن مغامرة Bethesda الخيالية القادمة منذ ذلك الحين، لقد كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يكون حصريًا لمنصات Microsoft، حتى لو لم تؤكد الشركة ذلك؛ في العام الماضي".



و كجزء من نفس قضية FTC ضد Microsoft، تم الكشف عن أن ألعاب Bethesda الثلاث القادمة ستكون حصرية، وسيشمل ذلك Starfield وThe Elder Scrolls VI ولعبة Indiana Jones القادمة.



ويعد هذا الكشف مجرد جزء من مجموعة من التفاصيل الجديدة التي صدرت عن القضية اليوم، بما في ذلك خطة Microsoft لبث الألعاب السحابية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وإحاطة Activision Blizzard حول Nintendo Switch التالي، ورد فعل Microsoft على إعلان PS5.











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