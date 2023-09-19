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مساحة تخزين تصل لـ 12 تيرا بايت.. تعرف على خطط Icloud P الجديدة من أبل

9/19/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Youm7) وفرت أبل خطط iCloud P
جديدة تسمح بسعات تخزينية أكبر بسعر أعلى، وهي متاحة للشراء الآن، يمكنك الاشتراك في خطة 6 تيرابايت بسعر 29.99 دولارًا شهريًا
أو خطة 12 تيرابايت مقابل 59.99 دولارًا شهريًا، وفقا لتقرير theverge.



وكشفت Apple لأول مرة عن خيارات التخزين الجديدة خلال حدث iPhone 15 الأسبوع الماضي، والتي ستقدمها جنبًا إلى جنب مع خطة 50 جيجابايت الحالية مقابل 0.99 دولار شهريًا، وخطة 200 جيجابايت مقابل 2.99 دولار شهريًا، وخطة 2 تيرابايت مقابل 9.99 دولار شهريًا.



في حين أن 6 تيرابايت و12 تيرابايت قد تبدو مساحة تخزين كبيرة، فإن الخطط الجديدة يمكن أن تكون مفيدة للمصورين المحترفين أو الهواة الذين يرغبون في الاستفادة الكاملة من الكاميرا الرئيسية التي تمت ترقيتها بدقة 48 ميجابكسل في iPhone 15 أو تخزين ملفات ProRes الضخمة.



وتشتمل كل خطة على iCloud Pأيضًا على Private Relay، وهي خدمة تشبه VPN تخفي نشاط التصفح الخاص بك عن الجهات الخارجية، بالإضافة إلى خدمة Hide My Email التي تنشئ عناوين بريد إلكتروني عشوائية يمكنك استخدامها عند الاشتراك في العروض والنشرات الإخبارية والخدمات الأخرى،
مما يسمح لك بإخفاء بريدك الإلكتروني الفعلي، و يتيح لك iCloud Pأيضًا تخصيص نطاق بريدك الإلكتروني على iCloud بالإضافة إلى تخزين لقطات الأمان المشفرة من طرف إلى طرف.







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