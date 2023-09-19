مساحة تخزين تصل لـ 12 تيرا بايت.. تعرف على خطط Icloud P الجديدة من أبل

مساحة تخزين تصل لـ 12 تيرا بايت.. تعرف على خطط Icloud P الجديدة من أبل
التاريخ
9/19/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Youm7) وفرت أبل خطط iCloud P
جديدة تسمح بسعات تخزينية أكبر بسعر أعلى، وهي متاحة للشراء الآن، يمكنك الاشتراك في خطة 6 تيرابايت بسعر 29.99 دولارًا شهريًا
أو خطة 12 تيرابايت مقابل 59.99 دولارًا شهريًا، وفقا لتقرير theverge.
وكشفت Apple لأول مرة عن خيارات التخزين الجديدة خلال حدث iPhone 15 الأسبوع الماضي، والتي ستقدمها جنبًا إلى جنب مع خطة 50 جيجابايت الحالية مقابل 0.99 دولار شهريًا، وخطة 200 جيجابايت مقابل 2.99 دولار شهريًا، وخطة 2 تيرابايت مقابل 9.99 دولار شهريًا.
في حين أن 6 تيرابايت و12 تيرابايت قد تبدو مساحة تخزين كبيرة، فإن الخطط الجديدة يمكن أن تكون مفيدة للمصورين المحترفين أو الهواة الذين يرغبون في الاستفادة الكاملة من الكاميرا الرئيسية التي تمت ترقيتها بدقة 48 ميجابكسل في iPhone 15 أو تخزين ملفات ProRes الضخمة.
وتشتمل كل خطة على iCloud Pأيضًا على Private Relay، وهي خدمة تشبه VPN تخفي نشاط التصفح الخاص بك عن الجهات الخارجية، بالإضافة إلى خدمة Hide My Email التي تنشئ عناوين بريد إلكتروني عشوائية يمكنك استخدامها عند الاشتراك في العروض والنشرات الإخبارية والخدمات الأخرى،
مما يسمح لك بإخفاء بريدك الإلكتروني الفعلي، و يتيح لك iCloud Pأيضًا تخصيص نطاق بريدك الإلكتروني على iCloud بالإضافة إلى تخزين لقطات الأمان المشفرة من طرف إلى طرف.
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