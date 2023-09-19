((بورصة البحرين)) تطلق النسخة السادسة من برنامج ((المستثمر الذكي))

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬رسميًا‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬توعوي‭ ‬وطني‭ ‬يستهدف‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الأساسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالثقافة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬الترفيهية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 ‭,‬ 000‭ ‬طالب‭ ‬خلال‭ ‬الـ5‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بأهمية‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬علّقت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لمستقبل‭ ‬واعد‭. ‬وتعدّ‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬شريكًا‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬طلاب‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لما‭ ‬وراء‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭. ‬إن‭ ‬السجل‭ ‬الناجح‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعدّ‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تأثيره‭ ‬الملموس‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

يتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬سبع‭ ‬ورش‭ ‬عملية‭ ‬لتزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬التفكير،‭ ‬والتحديد،‭ ‬والتخطيط،‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬والتوفير،‭ ‬والتقدم،‭ ‬والتقييم‭. ‬ويتعلم‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمصطلحات‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال،‭ ‬وقيمة‭ ‬الادخار،‭ ‬والتخطيط‭ ‬المالي‭ ‬الذكي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطة‭ ‬تعليمية‭ ‬ترفيهية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬سليمة‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬الطلاب‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬طرق‭ ‬الدفع‭ ‬المالية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم،‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬والنقد،‭ ‬والشيكات‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬تضمنت‭ ‬مسابقة‭ ‬وطنية‭ ‬للطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬وقد‭ ‬استهدفت‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬تحسين‭ ‬قدرة‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬سليمة،‭ ‬مع‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬ليؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬وتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بالمعرفة‭ ‬المالية‭ ‬لمستقبل‭ ‬واعد‭.‬