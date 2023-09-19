طلاب ((الجامعة الأمريكية بالبحرين)) يكملون تدريبهم الصيفي في ((سيرن)) بسويسرا

أنهى‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬تدريبهما‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬للأبحاث‭ ‬النووية‭: ‬مختبر‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬الأوروبي‭ ‬لفيزياء‭ ‬الجسيمات،‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭. ‬استمر‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للطالبين‭ ‬عدنان‭ ‬محمد،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬وأكبر‭ ‬صالح،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسوب،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بالتدريب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الفيزياء‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مرتبطة‭ ‬مباشرة‭ ‬بتخصصاتهم‭ ‬الجامعية‭.‬

وتشتهر‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬باكتشافاتها‭ ‬العلمية‭ ‬الرائدة‭ ‬والتقدم‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فيزياء‭ ‬الجسيمات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اكتشاف‭ ‬‮«‬هيغز‭ ‬بوزون‮»‬،‭ ‬واختراع‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬العالمية‭ ‬وغيرها‭. ‬إن‭ ‬شراكة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬الصيفية‭ ‬للطلبة‭ ‬توفر‭ ‬للطلبة‭ ‬الطموحين‭ ‬فرصا‭ ‬فريدة‭ ‬للعمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الباحثين‭ ‬العالميين،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬ثمينة‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬برنامجًا‭ ‬تنافسيًا‭ ‬للغاية‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬مئات‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاختيار‭. ‬أمضى‭ ‬الطالبان‭ ‬عدنان‭ ‬وأكبر‭ ‬تدريبهما‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بمهام‭ ‬متعددة‭ ‬متعلقة‭ ‬بجهاز‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التوقيت‭ ‬التابع‭ ‬لدائرة‭ ‬إدارة‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬القادمة‭ ‬لمصادم‭ ‬الهدرونات‭ ‬الكبيرة‭.‬

وقال‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬معلقًا‭ ‬على‭ ‬تجربته‭ ‬التدريبية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬أتاح‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬علمي‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة‭. ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬الموجهين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬لقد‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬المركز‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭

‬ MTD ‭-‬ DAQ الذي‭ ‬يركز‭ ‬تحديدًا‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬البرمجية‭ ‬من‭ (‬طبقة‭ ‬التوقيت‭ ‬النهائي‭). ‬ومكنتني‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬التدريبية‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬معرفتي‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتي‭ ‬البحثية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬علقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مار‭ ‬دي‭ ‬فاس‭ ‬لاسو‭ ‬أستاذ‭ ‬الرياضيات‭ ‬والفيزياء‭ ‬والفلك‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومستفيد‭ ‬سابق‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬للأبحاث‭ ‬النووية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬تقدم‭ ‬فرصا‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للطلاب‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬متنوعة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬البيئية‭ ‬المستدامة‭. ‬ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬نفخر‭ ‬جدًا‭ ‬بطلابنا‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬التعليم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الطالب‭ ‬أكبر‭ ‬صالح‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لهذه‭ ‬التجربة‭ ‬معلقًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تجربة‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ (‬سيرن‭) ‬ساعدتني‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬الحالات‭ ‬الواقعية‭. ‬لقد‭ ‬أتاحت‭ ‬لي‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬حيث‭ ‬قمت‭ ‬بتطبيق‭ ‬وربط‭ ‬النظريات‭ ‬والمهارات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشكر‭ ‬جامعتي‭ ‬على‭ ‬تزويدنا‭ ‬بفرص‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مهاراتنا‭ ‬العملية‭ ‬وتهيئنا‭ ‬للانخراط‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬