((المهندسين البحرينية)) تحتفل بـ ((يوم المهندس البحريني)) 18 أكتوبر القادم

((المهندسين البحرينية)) تحتفل بـ ((يوم المهندس البحريني)) 18 أكتوبر القادم
التاريخ
9/19/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقيم جمعية المهندسين البحرينية في الثامن عشر من أكتوبر القادم احتفاليتها السنوية (يوم المهندس البحريني)، تقديراً وعرفاناً وشكراً من جمعية المهندسين البحرينية للمهندس البحريني، وتسليط الضوء والتعريف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المهندسون في مراحل التحاقهم بهذه المهنة بدءًا من دراستها الجامعية والتخرج والانخراط في سوق العمل، وهو ما دأبت عليه جمعية المهندسين منذ إقرار جمعيتها العمومية في عام 2014م تخصيص يوم للمهندس البحريني والاحتفاء به وبمنجزاته في التنمية والمجتمع.
إلى ذلك أكدت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية على اكتمال استعدادات الجمعية للاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر القادم بمقر الجمعية بالجفير، حيث تتشرف بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وشخصيات بارزة من القطاع الهندسي وأعضاء الجمعية، وهو ما يمثل فرصة لالتقاء أجيال المهندسين البحرينيين تحت مظلة الجمعية لتبادل الأفكار والخبرات والتطلعات لنقلها من المهندسين الرواد إلى المهندسين البحرينيين الشباب، حيث تأتي مثل هذه التجمعات واللقاءات اتساقاً مع دور جمعية المهندسين البحرينية في تطوير المهندسين وصقلهم بمختلف الخبرات، سواء من خلال الفعاليات العامة ومنها احتفالية يوم المهندس، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والمعارض وتنظيمها، أو من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها مركز التدريب التابع للجمعية لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وأثنت العلوي على الدور الجوهري والمحوري الذي يسهم به المهندس البحريني في التنمية الشاملة في مملكة البحرين من خلال جهوده المقدّرة في تطوير خبراته ومعارفه الهندسية، ورفع شأن القطاع الهندسي ومهنة الهندسة في البلاد والنهضة الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه أشار المهندس جعفر محمد علي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية إلى أن الجمعية أكملت استعداداتها لإقامة احتفالية يوم المهندس البحريني لهذا العام 2023، والتي من المقرر فيها تكريم إحدى الشخصيات الهندسية البارزة في البلاد، نظراً إلى ما قدمته من جهود متميزة ومبادرات قيّمة خلال مسيرتهم المهنية الطويلة، مشيراً إلى أهمية الندوة المصاحبة التي ستعقد خلال الاحتفالية . وأعرب مدير الإعلام والعلاقات العامة بجمعية المهندسين البحرينية عن أمله في استفادة المهندسين البحرينيين لاسيما الشباب وحديثي التخرج منهم في الندوة التي سيتحدث فيها نخبة من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص حول عدد من المحاور في الشأن الهندسي، الأمر الذي يمثل قيمةً مضافةً لهم للاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الهندسية والإدارية المتراكمة لدى متحدثي الندوة.
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