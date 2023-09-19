((المهندسين البحرينية)) تحتفل بـ ((يوم المهندس البحريني)) 18 أكتوبر القادم

تقيم‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬احتفاليتها‭ ‬السنوية‭ (‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭)‬،‭ ‬تقديراً‭ ‬وعرفاناً‭ ‬وشكراً‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندسون‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التحاقهم‭ ‬بهذه‭ ‬المهنة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬دراستها‭ ‬الجامعية‭ ‬والتخرج‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دأبت‭ ‬عليه‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬منذ‭ ‬إقرار‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014م‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والاحتفاء‭ ‬به‭ ‬وبمنجزاته‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والمجتمع‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬اكتمال‭ ‬استعدادات‭ ‬الجمعية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بالجفير،‭ ‬حيث‭ ‬تتشرف‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬الوزراء‭ ‬وشخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاء‭ ‬أجيال‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الجمعية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬والتطلعات‭ ‬لنقلها‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الرواد‭ ‬إلى‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهندسين‭ ‬وصقلهم‭ ‬بمختلف‭ ‬الخبرات،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬العامة‭ ‬ومنها‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬وتنظيمها،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأثنت‭ ‬العلوي‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الجوهري‭ ‬والمحوري‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوده‭ ‬المقدّرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خبراته‭ ‬ومعارفه‭ ‬الهندسية،‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ومهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والنهضة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وحكومته‭ ‬الرشيدة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬جعفر‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجمعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أكملت‭ ‬استعداداتها‭ ‬لإقامة‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬فيها‭ ‬تكريم‭ ‬إحدى‭ ‬الشخصيات‭ ‬الهندسية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متميزة‭ ‬ومبادرات‭ ‬قيّمة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬الطويلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الندوة‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالية‭ . ‬وأعرب‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬استفادة‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لاسيما‭ ‬الشباب‭ ‬وحديثي‭ ‬التخرج‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬سيتحدث‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الهندسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬قيمةً‭ ‬مضافةً‭ ‬لهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الهندسية‭ ‬والإدارية‭ ‬المتراكمة‭ ‬لدى‭ ‬متحدثي‭ ‬الندوة‭.‬