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((بتلكو)) تطلق بوابة إلكترونية متكاملة أولى من نوعها في البحرين للشركات

9/19/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬بوابتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬متجر‭ ‬رقمي‭ ‬شامل‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬تجربة‭ ‬الاستخدام‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بنظرة‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬خدماتهم،‭ ‬بالإضافة‭
‬إلى‭ ‬إدارتها‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭. ‬سيتمتع‭ ‬زبائن‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬بإمكانية‭ ‬إكمال‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬وسلسة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬إدارة‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وتفعيل‭ ‬وإكمال‭ ‬المعاملات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمالهم‭ ‬بسرعة‭ ‬وكفاءة‭. ‬تشتمل‭ ‬خدمات‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الباقات‭ ‬وترقيتها‭ ‬وتفعيل‭ ‬الإضافات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكمال‭ ‬شراء‭ ‬الأجهزة‭ ‬المقسطة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الخطوط‭ ‬الغير‭ ‬مفعّلة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬أيضًا‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬خطوط‭ ‬الموبايل،‭ ‬والموبايل‭ ‬برودباند،‭ ‬والفايبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭.‬

ومن‭ ‬المزايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬للبوابة‭ ‬توفير‭ ‬صفحة‭ ‬رئيسية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مستخدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬تتيح‭ ‬لزبائن‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬الوصول‭ ‬المتعدد‭ ‬إلى‭ ‬حساباتهم،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬تخصيص‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬والثانويين،‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البوابة‭ ‬وإكمال‭ ‬المعاملات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬عملهم‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭. ‬إن‭ ‬خاصية‭ ‬تعدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تتبع‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكل‭ ‬مستخدم،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬إدارة‭ ‬ومراقبة‭ ‬استخدام‭ ‬البوابة‭.‬

وصرح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬دانش،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تولي‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬بأفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬ولذا،‭ ‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬بوابة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭.‬

واختتم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬لدعم‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لزبائن‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بحل‭ ‬شامل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬عملياتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬تجربة‭ ‬الاتصالات‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وتأثيرًا‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البوابة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬‭ - ‬ My ‭ ‬ Account ‭ ‬حسابي‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بتلكو‭ ‬الإلكتروني‭. ‬وندعو‭ ‬الزبائن‭ ‬الجدد‭ ‬للانضمام‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Bate ‭.‬
‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬101‭ ‬لتفعيل‭ ‬دخولهم‭ ‬إلى‭ ‬البوابة‭.‬

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