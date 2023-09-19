((البحرين والكويت)) يفتتح فرعه الجديد في منطقة سترة بخدمات ذاتية إلكترونية متكاملة

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭.‬

تم‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬سترة‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬البنك‭.‬

ويوفر‭ ‬الفرع‭ ‬محطة‭ ‬مصرفية‭ ‬واحدة‭ ‬شاملة‭ ‬الخدمة‭ ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات،‭ ‬ويعد‭ ‬الأحدث‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وتعزيز‭ ‬وجوده‭ ‬وتوفير‭ ‬الراحة‭ ‬والسهولة‭ ‬لعملائه‭.‬

ويحتوي‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬تفاعلية‭ ‬للعملاء،‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬معاملاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الأربعاء،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬عصراً،‭ ‬لضمان‭ ‬توافر‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الملائمة‭ ‬للعملاء‭.‬

وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الفرع‭ ‬بمعدات‭ ‬ومرافق‭ ‬حديثة‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وفعالة‭ ‬للعملاء،‭ ‬حيث‭ ‬يتوافر‭ ‬مصعد‭ ‬لتوجيه‭ ‬العملاء‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬خدمة‭ ‬الصراف،‭ ‬أحدهم‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬ومنطقة‭ ‬جلوس‭ ‬منفصلة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الصرافة،‭ ‬وجهاز‭ ‬تذاكر‭ ‬انتظار‭ ‬العملاء‭ ‬لخدمات‭ ‬الصرافة‭.‬

كما‭ ‬يحتوي‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬ BBKP ‭ ‬للخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬ومكتب‭ ‬استقبال‭ ‬مزود‭ ‬بأجهزة‭ ‬لوحية،‭ ‬وجهاز‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬التفاعلي‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الصوت‭ ‬والصورة،‭ ‬وجهازين‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬الذكي،‭ ‬وجهاز‭ ‬الإيداع‭ ‬للشركات‭ ‬الخاص‭ ‬بعملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والتي‭ ‬تقبل‭ ‬النقود‭ ‬والشيكات‭ ‬والعملات‭ ‬المعدنية،‭ ‬وجهاز‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬وجهاز‭ ‬إصدار‭ ‬وطباعة‭ ‬المستندات‭ ‬المصرفية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مستشاري‭ ‬المبيعات‭ ‬وخدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬الفرع‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعنا‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬سترة،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزه‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والمرافق‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬إنجازاً‭ ‬مُميزاً‭ ‬لمسيرتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬خدماتنا‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فروعنا،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية‭ ‬والمعاملات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬بمساعدة‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وبشكل‭ ‬إلكتروني،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬عملاءنا‭ ‬الكرام‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬وسلسة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المصرفية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬سالم‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬السعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬الفروع‭ ‬التابعة‭ ‬لنا،‭ ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬وذاتية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬فروعنا‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬العملاء‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأننا‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعاتهم‮»‬‭.‬

تتكون‭ ‬شبكة‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬فرعاً‭ ‬و94‭ ‬جهاز‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬وأجهزة‭ ‬إيداع‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬موقعاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬