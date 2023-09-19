((البحرين والكويت)) يفتتح فرعه الجديد في منطقة سترة بخدمات ذاتية إلكترونية متكاملة

((البحرين والكويت)) يفتتح فرعه الجديد في منطقة سترة بخدمات ذاتية إلكترونية متكاملة
التاريخ
9/19/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، افتتاح فرعه الجديد في منطقة سترة.
تم افتتاح فرع سترة الجديد من قبل الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، بحضور الدكتور عادل سالم مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي البنك.
ويوفر الفرع محطة مصرفية واحدة شاملة الخدمة ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، ويعد الأحدث ضمن شبكة فروع البنك الواسعة في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار استراتيجية البنك للنمو والتوسع وتعزيز وجوده وتوفير الراحة والسهولة لعملائه.
ويحتوي الفرع الجديد لبنك البحرين والكويت على مجموعة من الخدمات التي توفر تجربة مصرفية تفاعلية للعملاء، وتمكنهم من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة من يوم السبت إلى الأربعاء، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصراً، لضمان توافر الخدمات المصرفية في الأوقات الملائمة للعملاء.
وتم تجهيز الفرع بمعدات ومرافق حديثة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وفعالة للعملاء، حيث يتوافر مصعد لتوجيه العملاء إلى الطابق الأول الذي يتضمن خدمة الصراف، أحدهم لخدمة العملاء من ذوي الهمم، ومنطقة جلوس منفصلة لمنطقة الصرافة، وجهاز تذاكر انتظار العملاء لخدمات الصرافة.
كما يحتوي الطابق الأرضي على قسم BBKP للخدمة الذاتية على مدار الساعة، ومكتب استقبال مزود بأجهزة لوحية، وجهاز الصراف الآلي التفاعلي الذي يساعد العملاء في إجراء المعاملات المصرفية عبر استخدام تقنية الصوت والصورة، وجهازين الصراف الآلي الذكي، وجهاز الإيداع للشركات الخاص بعملاء البنك من الشركات والتي تقبل النقود والشيكات والعملات المعدنية، وجهاز إصدار بطاقات الخصم وجهاز إصدار وطباعة المستندات المصرفية، إضافةً إلى مستشاري المبيعات وخدمات الزبائن لتقديم خدمات الاستشارات خلال ساعات عمل الفرع.
وقال الدكتور عادل سالم في تصريح له بهذه المناسبة: «يسرنا أن نعلن افتتاح فرعنا الجديد في سترة، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق لنتمكن من خدمة عملائنا بالشكل الأمثل. ويعد هذا الفرع إنجازاً مُميزاً لمسيرتنا المستمرة نحو تحسين خدماتنا والارتقاء بالتجربة المصرفية في جميع فروعنا، حيث يجمع هذا الفرع بين الخدمات الذاتية والمعاملات التي تتم بمساعدة فريق العمل وبشكل إلكتروني، ما يمنح عملاءنا الكرام تجربة استثنائية وسلسة لتلبية احتياجاتهم المصرفية».
وأضاف الدكتور سالم: «نواصل في بنك البحرين والكويت السعي لتعزيز وتوسيع شبكة الفروع التابعة لنا، كما نحرص على توفير خدمات مصرفية رقمية وذاتية في كافة فروعنا والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل العملاء، وذلك بالتوافق مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وانطلاقاً من حرصنا على مواصلة تطوير خدماتنا تماشياً مع طموحات العملاء. ونتطلع إلى أن نقدم لعملائنا من الأفراد والشركات تجربة مصرفية مميزة في الفرع الجديد، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من تلبية وتجاوز توقعاتهم».
تتكون شبكة فروع بنك البحرين والكويت حالياً من 22 فرعاً و94 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع منتشرة في 53 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء مملكة البحرين.
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