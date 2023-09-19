((مصارف البحرين)) تعزز التعاون مع مركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي

نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المصرفي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬توجهاتها‭ ‬الرامية‭ ‬لتسخير‭ ‬ممارسات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬لبناء‭ ‬إطار‭ ‬أكثر‭ ‬استقراراً‭ ‬للمستقبل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المصارف‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجمعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والتطويرية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودمج‭ ‬ثقافة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المشاريع‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وقيادتها‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬استعرض‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬وفد‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬نفذها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬الخدمية‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬وملحوظة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتخفيض‭ ‬نفقات‭ ‬التشغيل‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الأمامية‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والخلفية،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاقة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬وتوظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحويل‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجارب‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بدفع‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬ودفع‭ ‬حدود‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬أفق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأبحاث‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬وأهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬نحو‭ ‬تحفيز‭ ‬المصارف‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬تنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬الوفد‭ ‬بالخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الجمعية‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطوير‭ ‬إمكانياتها‭.‬

ونوّه‭ ‬الدكتور‭ ‬حاجي‭ ‬بأهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬وتطوير‭ ‬نظم‭ ‬الأمان‭ ‬فيها،‭ ‬ودور‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬دقيقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استثمار‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصاً‭ ‬عديدة‭ ‬لتحسين‭ ‬مناخ‭ ‬القطاع‭ ‬وفتح‭ ‬أبواب‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتطوير،‭ ‬ويعزز‭ ‬قدرة‭ ‬المصارف‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬