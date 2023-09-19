((سيكو)) تعين مريم المهري رئيسا تنفيذيا للمخاطر بالإنابة

((سيكو)) تعين مريم المهري رئيسا تنفيذيا للمخاطر بالإنابة
التاريخ
9/19/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت سيكو، البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، أمس تعيين مريم المهري في منصب رئيس تنفيذي للمخاطر بالإنابة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام سيكو بتنمية مواردها البشرية وتعيين أفضل الكوادر المؤهلة في المناصب العليا في البنك، بما يلبي متطلبات العمل وتطلعات البنك المستقبلية.
تملك مريم خبرة في إدارة المخاطر وبالأخص التي تتعلق بأعمال البنك الأساسية كإدارة الأصول وأنشطة الخزينة والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد انضمت إلى سيكو عام 2017 حيث شغلت منصب نائب رئيس قسم إدارة المخاطر. وقبل انضمامها إلى سيكو، عملت مريم مديراً مساعداً في قسم الأصول والالتزامات في بنك الخليج الدولي.
وقد عبرت مريم عن سعادتها بتولي هذا المنصب قائلة: «أثمّن الثقة الغالية التي أولاها لي الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. وأتطلع إلى التعاون مع فريق العمل لتطوير وتعزيز وحدة المخاطر في سيكو، بما يساعد على التغلب على التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المصرفي في الوقت الحالي. وسنعمل جاهدين على نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة مجالات العمل للتكيف مع التغيرات والمخاطر المستقبلية بما يضمن تحقيق نجاح مستدام، ومزدهر لعملائنا ومستثمرينا وموظفينا».
مريم حاصلة على شهادة محلل مالي معتمد ( CFA )، وماجستير من الفئة الأولى في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل الإسلامي من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة، إضافة إلى بكالوريوس في التمويل وإدارة الاستثمار من جامعة نورثومبريا في المملكة المتحدة. كما أنها حاصلة على شهادة ممارس معتمد في التمويل الإسلامي ( CIFP ).
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