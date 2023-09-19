Wednesday, 20 September 2023 08:15 GMT

((سيكو)) تعين مريم المهري رئيسا تنفيذيا للمخاطر بالإنابة

9/19/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ (‬المرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كبنك‭ ‬جملة‭ ‬تقليدي‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬تعيين‭ ‬مريم‭ ‬المهري‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمخاطر‭ ‬بالإنابة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬سيكو‭ ‬بتنمية‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭ ‬وتعيين‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬وتطلعات‭ ‬البنك‭ ‬المستقبلية‭.‬

تملك‭ ‬مريم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وبالأخص‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬البنك‭ ‬الأساسية‭ ‬كإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وأنشطة‭ ‬الخزينة‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭. ‬وقد‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬سيكو‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬حيث‭ ‬شغلت‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭. ‬وقبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬سيكو،‭ ‬عملت‭ ‬مريم‭ ‬مديراً‭ ‬مساعداً‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأصول‭ ‬والالتزامات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭.‬

وقد‭ ‬عبرت‭ ‬مريم‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أثمّن‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬سيكو،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مستدام،‭ ‬ومزدهر‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومستثمرينا‭ ‬وموظفينا‮»‬‭.‬

مريم‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ (‬ CFA ‭)‬،‭ ‬وماجستير‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ريدنج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬وإدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثومبريا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ممارس‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ (‬ CIFP ‭).‬

MENAFN19092023000055011008ID1107102398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث