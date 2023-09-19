((سيكو)) تعين مريم المهري رئيسا تنفيذيا للمخاطر بالإنابة

أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ (‬المرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كبنك‭ ‬جملة‭ ‬تقليدي‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬تعيين‭ ‬مريم‭ ‬المهري‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمخاطر‭ ‬بالإنابة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬سيكو‭ ‬بتنمية‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭ ‬وتعيين‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬وتطلعات‭ ‬البنك‭ ‬المستقبلية‭.‬

تملك‭ ‬مريم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وبالأخص‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬البنك‭ ‬الأساسية‭ ‬كإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وأنشطة‭ ‬الخزينة‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭. ‬وقد‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬سيكو‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬حيث‭ ‬شغلت‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭. ‬وقبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬سيكو،‭ ‬عملت‭ ‬مريم‭ ‬مديراً‭ ‬مساعداً‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأصول‭ ‬والالتزامات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭.‬

وقد‭ ‬عبرت‭ ‬مريم‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أثمّن‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬سيكو،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬والمخاطر‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مستدام،‭ ‬ومزدهر‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومستثمرينا‭ ‬وموظفينا‮»‬‭.‬

مريم‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ (‬ CFA ‭)‬،‭ ‬وماجستير‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ريدنج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬وإدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثومبريا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ممارس‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ (‬ CIFP ‭).‬