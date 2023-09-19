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60 محطة مكيفة لحافلات النقل العام

9/19/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يتواصل العمل لإنشاء 60 محطة مكيفة في مواقع متفرقة لحافلات النقل العام بجدة، ضمن مشروع النقل العام لربط المدينة بشبكة خطوط مختلفة تغطي كافة أرجاء العروس، وذلك عبر رحلات مجدولة ومنظمة للذهاب والعودة.
وبلغ عدد المحطات المنشأة 72 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدينة، من خلال 6 مسارات رئيسة، بواسطة 76 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على مدار 18 ساعة يوميا، ابتداء من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 10:30 مساء طوال أيام الأسبوع.
ويضم مشروع شبكة حافلات جدة 67 مسارا للحافلات، ويحتوي على 4434 نقطة توقف، وعدد 1377 حافلة نقل، و10 محطات صيانة ومحطات مبيت.
وكانت هيئة النقل العام أعلنت عن إيقاف باصات خط البلدة في عام 2017 وتوفير بدائل حديثة للنقل العام في المدن الرئيسة بسعر 3 ريالات.

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