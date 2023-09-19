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448 موقعا لتشجير منشآت الهلال الأحمر

9/19/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف تعزيز التعاون وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي والغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء في عدد من المواقع المختارة بالتنسيق بين الطرفين.
مراكز الخدمة
تضمنت مجالات التعاون حث منسوبي الهيئة على المشاركة في التشجير، وتثقيفهم بأهمية المشاركة في حملات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
وسيعمل المركز من خلال المذكرة، على مدى 3 أعوام قابلة للتمديد، على تقديم المشورة في اختيار أنواع الأشجار المحلية المناسبة، ومواعيد الزراعة الملائمة لكل موقع، والدعم الفني اللازم، وتوفير الشتلات لمنشآت ومباني الهيئة ومراكز الخدمة الطبية الإسعافية، البالغ عددها 448 موقعًا.
مياه معالجة
من جهة أخرى، تعمل هيئة الهلال الأحمر على تقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات، وتحضير وتهيئة مواقع الزراعة، وتأمين المتطوعين للزراعة بإشراف مختصين من المركز، وتأمين المياه المعالجة ثلاثيًّا للري، وإيصالها للمواقع.
ويسعى المركز إلى تعزيز التعاون مع الجهات في القطاعات المختلفة، ويعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي، وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن منع التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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