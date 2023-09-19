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أزمة دانيال تتفاعل في ليبيا إقالة أعضاء بلدي درنة غداة احتجاجات

9/19/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ان رئيس الوزراء أسامة حماد المكلف من البرلمان أقال جميع أعضاء المجلس البلدي لمدينة درنة وأحالهم إلى التحقيق، غداة احتجاج المئات في المدينة درنة تعبيرا عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها. وتجمع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في المدينة هاتفين بشعارات مناهضة لسلطات الشرق الليبي التي يجسدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح.
وهتف متظاهرون «الشعب يريد إسقاط البرلمان» و«اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان». وفي بيان باسم «سكان درنة» تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون «النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم».
كما طالب البيان بـ«حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة» وبـ«التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة». ويمثل هذا الاحتجاج أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

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