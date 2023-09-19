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أذربيجان تشن عملية عسكرية لتحييد أهداف معادية في ناغورني قره باغ وأرمينيا تعتبرها تطهيرا عرقيا

9/19/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع مستوى التوتر عاليا في منطقة القوقاز أمس مع تجدد القتال في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أذربيجان شنت عملية برية مسلحة في الإقليم تهدف إلى «التطهير العرقي» لأرمن قره باغ، فيما أعلن الانفصاليون وقفا لإطلاق النار وعقد محادثات سلام مع أذربيجان برعاية روسية.
في الوقت ذاته، ندد رئيس باشينيان بما وصفها بدعوات إلى تنفيذ «انقلاب» في بلده. وقال «يجب ألا نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات بأن تنفذ انقلابا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا»، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان. في المقابل، أكد مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، أن العملية العسكرية في الإقليم تقترب من تحقيق أهدافها الرئيسية من خلال تحييد بعض الأهداف العسكرية المعادية.
وأضاف «سيتم احترام حقوق وسلامة المدنيين من أصل أرميني في قره باغ وفقا للدستور والالتزامات الدولية لأذربيجان».
من جهتها، قالت «الخارجية الأذربيجانية»، إن «السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ الأذربيجانية وحل ما يسمى بالنظام الانفصالي».
وقد تداعت القوى الكبرى لحث أرمينيا وأذربيجان، على ضبط النفس والسيطرة على الأوضاع، إذ أعربت واشنطن عن أملها «بأن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى»، واصفة التطورات الأخيرة بأنها «حدث فظيع ومروع».
من جهتها، قالت روسيا إنها تسعى إلى إقناع أرمينيا وأذربيجان بالعودة إلى «طاولة المفاوضات»، فيما طلبت باريس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وشدد الكرملين على أن موسكو «القلقة» من «التصعيد المباغت» للوضع في ناغورني قره باغ، تسعى جاهدة لإعادة يريفان وباكو إلى «طاولة المفاوضات». وقال الناطق باسم الرئاسة التركية دميتري بيسكوف «المهم هو إقناع يريفان وباكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات» و«تجنب الخسائر البشرية». بدورها، اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العملية العسكرية التي شنتها باكو في جيب ناغورني قره باغ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة».
وقالت للصحافيين «أود أن أشدد على أننا نحمل أذربيجان المسؤولية عن مصير الأرمن في ناغورني قره باغ»، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال بشركائها الأوروبيين والولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.
وكانت القوات الانفصالية في ناغورني قره باغ أكدت أن الجيش الأذربيجاني حاول التقدم عميقا في الجيب حيث أطلقت باكو عملية عسكرية.
وقال الانفصاليون على منصة «إكس»: «تحاول القوات الأذربيجانية التقدم عميقا، وتواصل قواتنا صد الهجوم الأذربيجاني على خط التماس بأكمله».

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