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سيئول الأموال الإيرانية المفرج عنها ستنفق على الغذاء والدواء

9/19/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الأميركيون الخمسة الذين أطلقت إيران سراحهم بموجب اتفاق تضمن الإفراج عن ستة مليارات دولار من عائدات النفط التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، إلى الولايات المتحدة امس، على ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس.
وبعد مرورهم في الدوحة، هبط الأميركيون الخمسة في قاعدة عسكرية قرب واشنطن، وفق المصدر نفسه الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه.
وقال مستشار الأمن القومي في الادارة الأميركية جيك ساليفان على منصة أكس «أهلا بكم في بلادكم» ونشر صورة للرعايا الأميركيين المفرج عنهم برفقة ديبلوماسيين في الطائرة التي أقلتهم الى الولايات المتحدة.
وأظهرت لقطات مصورة من المطار نزول الأميركيين من الطائرة لتستقبلهم عائلاتهم وأصدقائهم بالابتسامات والضحكات والمشاعر الغامرة.
وقال باباك نمازي وهو يضع ذراعه حول شقيقه العائد سياماك في فورت بلفوار بولاية فرجينيا «انتهى الكابوس أخيرا».
وكان السجناء الأميركيون السابقون وأحدهم كان معتقلا منذ ثماني سنوات واثنان من افراد عائلاتهم غادروا طهران امس الاول في طائرة قطرية الى الدوحة، حيث توقفوا لبعض الوقت قبل الاقلاع مجددا في طائرة اميركية أقلتهم الى واشنطن.
في هذه الأثناء، وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى ايران في زيارة رسمية تشكل «محطة مهمة» للتعاون العسكري بين موسكو وطهران التي تواجه اتهامات بتزويد روسيا مسيرات تستخدم في هجومها في أوكرانيا.
في غضون ذلك، أكدت كوريا الجنوبية أن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة لديها تم نقلها بنجاح إلى «دولة ثالثة».
وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان امس إن «الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران تم تحويلها مؤخرا إلى دولة ثالثة بنجاح في ظل تنسيق وثيق بين الدول المعنية».
وقالت الوزارة إنه من المقرر إنفاق الأموال الموجودة في قطر على الغذاء والدواء ومواد إنسانية أخرى كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية.
وأضافت «حكومتنا تتوقع أن تتحسن علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر على خلفية تحويل الأموال المجمدة»، وشكرت حكومتي قطر وسويسرا على «دورهما البناء» في حل القضية.

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