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ترامب يتغيب عن مناظرة الجمهوريين الثانية وبايدن متفهم لتركيز منافسيه على تقدمه في السن

9/19/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يخطط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للسفر إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في يوم المناظرة التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري المقررة في 27 الجاري، وفقا لما كشفه اثنان من مستشاريه، مضيفين أنه يحاول التدخل في النزاع العمالي القائم حاليا بين عمال صناعة السيارات المضربين والشركات الرائدة في البلاد. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن رحلة ترامب ستتضمن خطابا في وقت الذروة أمام أعضاء نقابة عمال صناعة السيارات الحاليين والسابقين، وذلك تحديدا في توقيت المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري. وبدل المشاركة في المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري والتي أقيمت في أغسطس الماضي، فضل ترامب إجراء مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون تم نشرها عبر الإنترنت. ويظهر قرار ترامب الذهاب إلى ميشيغان بعد أيام قليلة من إعلان إضراب عمال السيارات إلى أي مدى يريد ترامب أن ينظر إليه على أنه يتجاهل منافسيه الأساسيين، كما يكشف أنه وحملته يركزون بالفعل على إمكانية إعادة الانتخابات بينه وبين جو بايدن. وبدلا من المشاركة في المناظرة الجمهورية الثانية التي ستكون في كاليفورنيا بمكتبة رونالد ريغان الرئاسية، يعتزم ترامب التحدث إلى أكثر من 500 عامل، مع تخطيط حملته لملء القاعة بالعمال أصحاب المهن الحرفية، وكذلك عمال صناعة السيارات، وفقا لأحد مستشاري ترامب المطلعين على الخطط.
ولطالما افتخر الرئيس الأميركي السابق بشعبيته لدى العمال، حتى رغم معاداة معظم قادة النقابات العمالية له.
وفاز ترامب بولاية ميشيغان في انتخابات عام 2016، وهي إحدى الولايات المدرجة في ما يسمى بالجدار الأزرق الذي انهار أمام الديموقراطيين في ذلك العام. لكن بايدن حصل في ميشيغان على أكثر من 150 ألف صوت في عام 2020. وينظر إليها على أنها ولاية حاسمة بالنسبة للديموقراطيين في عام 2024.
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد «تدمير» الديموقراطية الأميركية. وعادة ما يتجنب الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما مسألة السن لكنه تطرق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك، موضحا أن تجربته ساعدته في التعامل مع أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد. وأضاف بايدن: «يبدو أن كثرا يركزون على سني. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر».
وتابع: «أنا سأترشح لأن الديموقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديموقراطية مرتبطا بورقة الاقتراع مجددا. ليكن ذلك واضحا: دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديموقراطية الأميركية».

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