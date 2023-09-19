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رعاية المتقاعدين

9/19/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الكــل يعلم ان المتقاعدين يحظـــون بمكانة كبيرة في مختلف دول العــالم نظرا لما قدموه خلال فترة عملهم، وخدمتهم طوال السنوات، والحكومات تكرس جهدها لدعم هذه الفئة من باب التقدير والتكريم.
في الكويت سبق أن أقرت الدولة قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي يوفر من خلاله العديد من الخدمات الطبية، وكذلك الرعاية الصحية للمتقاعدين رغم تكلفتها الكبيرة، ومؤخرا تمت المطالبة من قبل النواب بإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين يشتمل على كل الخدمات الصحية أسوة بالمستشفى العسكري ومستشفى النفط، ويتم تزويده بطاقم طبي محترف وإدارة عالمية تخدم المتقاعدين وأسرهم.
اليوم تزف لنا مؤسسة التأمينات الاجتماعية البشرى بإنشاء مركز علاجي صحي تأهيلي للمتقاعدين خـــلال الأشهر المقبلة وبتوجيهات كريمة ومبادرة غالية من صاحب الســـمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، إلى أبنائه المتقاعدين، وهذا ليس بغريب على سموه تقدير هذه الفئة انطلاقا من نظرة سموه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
المركز كما ذكر يحتوي على مساحة إجمالية للبناء قدرها 3 آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله، ويشمل عددا من المرافق، منها عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرف للعلاج الطبيعي، إضافة الى أنشطة أخرى تخدم أعضاء المركز.
كما ستكون إدارة المركز تحت إشراف طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها بدنية كانت أو نفسية أو غيرها من الاحتياجات الصحية، وتوفر فريقا خاصا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج، بالإضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بالصحة لدى المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار على خططهم العلاجية وإكمالها.
هذه المبادرة الكريمة تستحق منا تقديم الشكر والثناء لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، لاهتمام سموه بهذه الفئة التي قدمت الكثير خلال عملها في مختلف القطاعات.
فشكرا لسمو الكرم والخير على هذه المبادرة الطيبة.
أخيرا نتمنى أن يلحق بتلك المبادرة المباركة إجراء حكومي من شأنه تعديل الوضع المعيشي للمتقاعدين بإعادة النظر في وضع رواتبهم والعمل على تحسينها فهم بحاجة ماسة أكثر من غيرهم.

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