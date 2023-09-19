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جهود التصدي لآفة المخدرات

9/19/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لعـــل آخر الأرقام المنشورة من قـــبل الجهات المعنية الرسمية حول الجرائم التي تحصل في البلاد، والتي يعزى 73% من أسبــابها إلى المخدرات، هي أرقام صادمة فــي الحــقيقة ويجب الوقوف عندها بشــكل مهم. فـــتلك الآفــة التي تفتك بأي مجتمــع من المجتمعات وتحوله إلى مجمــوعة من الركام والخردة وتدمره تدميرا عن بكرة أبيه، يستوجب معها أن تقوم الدولة بدق ناقوس الخطر وتعيد النظر في الكثير من القوانين وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها.
وحسناً فعلت السلطات الأمنية بالتشديد على الحـــدود بجــميع أشكالها من خلال التـــركيز علــى المنـــافذ التـــي يتوقع أن تمر خـــلالها تلـــك السموم، يضاف إلى ذلـــك المــواقع الأخرى التي تشدد من خلالها على تجار تلك السموم داخليا أيضا. وفي هذا الصدد، نقول إنه يجب تطبيق حد الجرم المناسب على كل من يتعاطى أو يتعامل مع تلك السموم، بحيث نشهد أنه في اليوم الفلاني سيتم تطبيق حكم الإعدام لتاجر تمت إدانته بحكم نافذ ونهائي، أو على الأقل معاقبة المتعاطي أو المتداول للمخدرات بعقاب أقله أن يردع السجن كل من تسول له نفسه الخوض في هذا المضمار، وتنفيذ الأحكام بأقصى سرعة لنثبت للجميع مدى جدية الدولة في محاربة هذه الجرائم.
من جانب آخر، فإن الدولة اليوم توسع دائرة عملها فيما يخص البحث في أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطا مباشرا ببيع وتعاطي وترويج المخدرات والسموم بجميع أشكالها. وتراقب منصات نشر الجريمة ونظريات استسهال الخوض في التعاطي والإدمان لتلك المخدرات من خلال بعض مواقع التواصل، والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذي يتم التأثير عليه بكل سهولة واستغلال ظروفه الأسرية والمجتمعية، وممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة. إننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتباه لما يحاك لشبابنا ولما يدبر لهم في الخفاء. والله ولي التوفيق.

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