ترجمات.. وتعريبات.. وتشنجات!



اللغة مفتاح للتواصل بين البشر، اللغة ثقافة، اللغة هوية.

لغتنا العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة أهل الجنة، كانت في زمن ما تسمى بـ «لغة العلم»، ويا حسرة على ذاك الزمن.

قد تظن عزيزي القارئ أني سأسترسل فأندب حال لغتنا العربية ـ المهملة ـ أو أنكر على من يتحدث الإنجليزية من العرب أو يتعلم لغة أخرى. لا أبدا، فأنا شخصيا أتأمل في تنوع اللغات وتجذبني الصوتيات، وأستخدم الإنجليزية كل يوم، وأعبر عن نفسي وأستمتع بتعبير الآخرين عن أنفسهم باستخدام مفرداتها نصا ولفظا.

لا ينكر عاقل انتشار اللغة الإنجليزية وحضورها في جوانب حياتنا. إننا ننطق كلماتها تلقائيا، كـ «أوكي». من الذي لا يقول أوكي؟ إنها مفردة الصغير والكبير، المتعلم والمعلم، الموظف والمسؤول. إننا نعتمد عليها في تسيير الكثير من حاجاتنا، إلى اختيارات البرامج والمواقع، حتى تطوير هواياتنا، فلا إنكار ولا استنكار. وبرامج الترجمة صارت أيقونة ثابتة في هواتفنا، نترجم ونربط ونستنتج ونعيد الصياغة.

ومن روعة لغتنا الفصيحة قبولها المصطلحات الجديدة ومرونتها وغزارتها، حتى أن تعريب بعض الكلمات صار مألوفا لدرجة نسينا انه معرب، كقولنا حين الإلغاء «كنسلنا».

هذا مسار ماض، لسنا في معزل عن العالم، ولا نريد أن ننعزل، ومن الضروري أن يتعلم المرء لغة عصره ويتعايش، بل من الجميل التعرف والاكتساب.

لا حرج أن تعجبك لغة أخرى، فتلك معارف، لكن الحرج أن تستبدل لسانك وتنسلخ من هويتك ظنا منك أنك استقللت مقعدا متقدما في ركب التطور والحضارة! أن تجعل مقياسك وتقبلك للآخرين بمدى إتقانهم ـ لغير العربية ـ لأن التحدث بها ممل وقديم ورجعي!

إني لأعجب حين ألتقي بشخص عربي قضى حياته في بلاد العرب، تتحدث أسرته العربية، ويقطن بلدا لغته الرسمية هي العربية، وحين أحدثه بالعربية يصر إلا أن يرد علي بالإنجليزية!

أتشنج من وجودي في هذا الحوار! وكأننا من ثقافتين متناقضتين ونحن أبناء وطن واحد!

حين نشاهد عرضا تسويقيا، البائع فيه يكبس المفردات الإنجليزية على العربية، لغة مشوشة هجينة! يصعب على الدماغ مجاراتها، فيتشنج الجمهور!

حين يخرج لنا مذيع أو فنان عبر منصة رسمية فيستهل حديثه بـ «هاي!»، ليتشنج الذوق العام كله!

أرجوكم لنأخذ الأمور بطريقة متوازنة، واقعية ـ بلا تشنج ـ نقر بالوضع اللغوي القائم، ونتواصل وننسجم. فهلا استرخينا قليلا؟