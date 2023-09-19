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صباح الخير يا ماري!

9/19/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في نهاية الأسبوع الماضي كنت مدعوة إلى إحدى الحلقات النقاشية التي كان محورها تعديل قانون التقاعد، وبالفعل لبّيت الدعوة لأن الموضوع مهم وأصبح في تلك الآونة يعد من المواضيع الشائكة سواء على الصعيد النيابي أو الحكومي أيضا أي «قضية الساعة».
ذهبت واستمعت وكان الموضوع شيقا ليس فقط على صعيد التعديلات بل على كم المعلومات التي طرحت من أناس أصحاب قرار وأصحاب قضية «المتقاعدين»، المراد أثناء الحديث والحوارات والتساؤلات قامت إحدى النسوة بالاستئذان في المداخلة فأعطوا لها المساحة للحديث، وإذا بها تقوم بطرح قضية كيف تستثمر أموالكم من خلال شراء الأراضي؟! واقترحت أيضا أثناء حديثها أين أفضل الدول التي تقدر بالاستثمار بها من خلال شراء الأراضي؟! وقامت الأخت الفاضلة بالاسترسال في مداخلتها عن كيفية الادخار من خلال شراء الذهب كل شهر من خلال استقطاع جزء مادي من راتبك شهريا وشراء سبائك ذهبية به!
أثناء حديث الفتاة لأنها صغيرة في العمر، وقبل أن تتحدث، كنت من الناس التي اندهشت بطلبها بالمداخلة «لأن العمر مو عمر تقاعد» فاعتقدنا أنها من الصحافة وأتت للتغطية، «المراد» عندما كانت تتحدث عن الاستثمار والادخار ونحن نناقش زيادة المتقاعدين لا أعلم لماذا تذكرت قصة ماري أنطوانيت التي اختلف عليها الكثير بمصداقية حدوث أحداثها، وبرغم من صدق أو تكذيب حدوث الواقعة يبقى لنا المعنى والمغزى لقصة «فيأكلوا البسكويت»، تقول القصة باختصار:
أثناء الثورة الفرنسية والشعب الفرنسي يعاني من الفقر والمرض والجوع قام الشعب بالمظاهرة أمام قصر ملك فرنسا لويس السادس عشر في ذلك الوقت، وعندما قامت زوجة الملك «ماري أنطوانيت» بالسؤال لماذا الشعب ثائر؟ فقيل لها بأنه لا يمتلك الخبز ليأكل؟ فأجابت: فيأكلوا البسكويت!
صباح الخير يا ماري! لمن قامت واستأذنت بالمداخلة في حوار يحاكي تعديل أوضاع المتقاعدين وطرح الكثير من الشكاوى المؤثرة لبعض الحالات التي لا يناسب حالها أبدا الدخول في استثمار أيا كان حجمه، ومحاولة الدولة بالتعديل والارتقاء برواتبهم وتعديل أوضاعهم وتأتي الأخت ماري تقول: استثمار وادخار؟
مسك الختام: فن الحديث ليس بحشو الكلام.. فالصمت في بعض الأوقات يكون قمة الحوار.

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