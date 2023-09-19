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الاختراع الأسوأ بعد المسدس

9/19/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «يا أخي أنا اخترت ألا أدخن، ليش تنفخ 16 سيجارة في وجهي في أقل من ساعة»؟!
هذه العبارة انفجر بها في إحدى الديوانيات أحد الضيوف غاضبا بعد ان لاحظ تمادي أحد الحضور بالتدخين بالسيجارة تلو السيجارة يطفئ واحدة ويشعل الثانية فقال له بصوت عال:
يا اخي عموم الحضور في هذه الديوانية اختاروا عدم التدخين كرها له وخوفا من اضراره لماذا انت تفرضه علينا وتنفخه في وجوهنا فاصبحنا مشاركين لك بالتدخين وكأن كل واحد مننا وضع سيجارة ويدخن؟ نعم. يا اخي احترمنا ودخن سيجارتك في الخارج.
في عنوان المقالة كتبت عبارة خاطئة فالسيجارة أخطر وأسوأ من المسدس، فالمسدس تخرج منه رصاصة واحدة تقتل شخصا وقد تجرحه فقط وكذلك قد تخطئه ولا تصيبه فينجو منها لكن الدخان كما نقول في العامية «فيك فيك»، أين تهرب من دخان السيجارة الذي كالشبح يدخل انفك ومن ثم إلى نظامك التنفسي ومنه إلى جسمك فيعمل فيه «عمايل سودة»؟ فأنت هنا تعرضت للتدخين السلبي وهو حسب آخر الاحصائيات الطبية يقتل كما يقتل الدخان الشخص المدخن نفسه.
والكارثة في موضوع التدخين هي انابيب التدخين الجديدة التي انتشرت مثل النار في الهشيم بين الناس عموما وخصوصا المراهقين فالدخان الذي يخرج منها يعادل نصف علبة سجائر وينتشر ليغطي مساحات اكبر وأوسع من السيجارة الواحدة فينتشر ضرره على عدد اكبر من الناس.
كثير من الدول بدأت بإجراءات قاسية ضد الدخان والمدخنين ومنها الكويت حتى انها وصلت لغرامة تصل لـ 500 دينار ضد الذين يدخنون في الاماكن العامة، وللأمانة كان لهذه الاجراءات دور لا بأس به في مكافحة التدخين فقد اختفت «نسبيا» ظاهرة الموظف المدخن الذي يقوم بالتدخين في مكان عمله.
وكذلك تقوم الكثير من الوزارات بتخصيص غرف للمدخنين لكي تحمي باقي غير المدخنين.
تبقى صالات الافراح والديوانيات وهو امر يرجع للذوق العام وأدب الانسان واخلاقه فمن العيب ان «تطق زقارتك» في ديوانية او صالة افراح وفيها ناس كبار في السن ومرضى قلب وامور صحية اخرى كثيرة يزيدها التدخين.
لكنني اتمنى ان تنظر وزارة التجارة في القيام بأمر اكبر وأهم في سبيل مكافحة التدخين وهو الاقتداء بالشقيقة السعودية وزيادة اسعارها فأنت بذلك:
1 ـ حصلت على دخل اضافي للدولة.
2 ـ زدت من صعوبة حصول الأطفال والمراهقين عليها بسبب زيادة كلفتها.
٭ نقطة أخيرة: التدخين هو مرض وادمان صعب بل أحيانا مستحيل التخلي عنه، لذلك الأولى والأجدر هو زيادة صعوبة وصوله للجيل الجديد.

ghunaimalzu3by@

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