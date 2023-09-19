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فرص اقتصادية ضائعة.. كيف نقدمها للمستثمرين؟

9/19/2023 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- ظل خبراء اقتصاديون يتحدثون عن أثر استغلال "الفرص الاقتصادية الضائعة" منذ سنوات في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني لكن توصياتهم وآرائهم بقيت مجرد نظريات لم تلق الحكومات المتعاقبة لها بالا.
وعاد خبراء اقتصاديون للتأكيد مجددا أن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الضائعة على الاقتصاد الوطني التي كان يمكن لها أن تغير واقع حال الاقتصاد والناس عبر معالجة التحديات الاقتصادية المحلية الكبرى.
وبين الخبراء أن ضياع هذه الفرص هو نتيجة غياب رؤية شاملة للاقتصاد الأردني إضافة إلى ضعف جودة القرارات والسياسات الاقتصادية.
وبين الخبراء أن القطاعات الاقتصادية في الأردن تزخر بالعديد من الفرص الاقتصادية غير المستغلة لا سيما في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات التي قد تشكل مظلة حاضنة لاستغلال هذه الفرص الضائعة وتعظيم الاستفادة منها.
وبحسب الخبراء، فإن استثمار هذه الفرص من شأنه أن يساعد في زيادة معدلات التصدير ومعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات التجاري، وتحسين نسب النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر.
وقال وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة
"الفرص الاقتصادية لا تنعدم في أي مكان بما في ذلك الأردن حيث تزخر أغلب القطاعات المحلية بالعديد من الفرص الاقتصادية غير المستغلة وغالبا ما تكون الظروف المحيطة هي السبب في عدم إستغلالها".
وبين مدادحة أن قطاع التعدين والموارد الطبيعية كثيف بالفرص الاقتصادية التي لم تستثمر بعد ما يستدعي توسيع دائرة الاستكشافات المعدنية خاصة في ظل توافر كميات هائلة من خامات معادن لم تستغل بعد لا سيما النحاس، إضافة إلى انتشار أكثر من 50 معدنا في منطقة البحر الميت لم يتم الاستفادة منها بعد باستثناء البرومين والبوتاس.
وأوضح مدادحة أن قطاع الطاقة لا سيما البديلة أيضا يزخر بفرص عديدة كفائض الإنتاج الكهربائي بكميات كبيرة ما يستوجب العمل على إيجاد طريقة لتسويقه وبيعه في الدول المجاورة التي تعاني من مشكلة نقص الكهرباء، إضافة إلى المساحات الشاسعة من المملكة التي يمكن أن تكون مصدرا للطاقة الشمسية.
وبحسب مدادحة، على الرغم من النجاحات المتحققة في قطاع السياحة إلا أنه ما يزال لديه فرص اقتصادية جمة يمكن تعظيم الفائدة الاقتصادية منها، كالتنوع البيئي والجغرافي للمملكة وكثرة المواقع الأثرية وهو ما يتطلب أن يتم التوجه إليه لتسويق برامج سياحية متخصصة، فضلا عن ضرورة تفعيل حضور القطاع الخاص في القطاع وتمكينه.
وأكد مدادحة أن كل ما سبق يحتاج إلى تنفيذ مشروعات ومن أجل تقوم هذه المشروعات لا بد من توفر مستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة تسرع في جذب المستثمرين وتساعد في إنجاح مشروعاتهم.
وشدد مدادحة على أن استثمار هذه الفرص الاقتصادية من شأنه أن يساعد في بناء قاعدة اقتصادية قوية تساهم في زيادة معدلات التصدير ، وتعديل ميزان المدفوعات ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي ما تقود عادة إلى الازدهار وارتفاع مستويات الدخل واتاحة المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلة الفقر.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الضائعة على الاقتصاد الوطني والتي كان يمكن استغلالها للمساعدة في معالجة بعض التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وتحسين مؤشرات أدائه.
واعتبر الساكت أن المعضلة الأساسية التي تواجه اقتصادنا الوطني هي ندرة الموارد الطبيعية، ما يستوجب علينا التركيز على الاستخدام الامثل لهذه الموارد وحسن توزيعها.
وبين الساكت أن القطاع الزراعي يحمل فرصا كامنة كبيرة ما يزال استغلالها دون المأمول لا سيما في ما يتعلق بالتصنيع الزراعي وتحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات زراعية وغذائية يمكن لها ان تسد الحاجة ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها إضافة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية.
ولفت الساكت إلى أن هناك دراسات تفيد بوجود فرص تصديرية ضائعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتتوزع هذه الفرص على قطاع الكيماويات، وقطاع الالبسة والمستحضرات الصيدلانية إذ إن هناك أسواقا عدة يمكن لهذه الصادرات دخولها كأميركا الشمالية، إضافة إلى دول شمال فريقيا التي تقدر فرصتنا الضائعة بنحو نصف مليار دولار مما يحتم العمل من كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الفرص.
وأشار الساكت إلى أن بعض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وبعض الدول تشكل ظلما كبيرا لاقتصادنا، وأهدرت عليه الكثير من الفرص الاقتصادية وكان لها دور في زيادة العجز التجاري والحد من قدرة منتجاتنا على دخول أسواق بعض هذه البلدان، فلذلك لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الأردن.
ومن الفرص الاقتصادية المهدرة أيضا بحسب الساكت الطاقة الشمسية التي لم يتم توظيفها بشكل جيد على رغم أننا من البلدان التي تشهدد أكبر عدد من الايام المشمسة، حيث ما يزال سقف مشاريع الطاقة الشمسية لم يتخط 1 ميجا واط ما تسبب بحرمان كثير من القطاعات الصناعية من تخفيض كلف انتاجها وزيادة حجم صادراتها، إضافة إلى إضاعة فرصة الاستفادة من انشاء السكك الحديدية ما أثر على النقل وجودته محليا حيث تعد أسعاره وتكاليفه من الأعلى في المنطقة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "هناك كثير من الروافع الضائعة للاقتصاد الأردني وهي روافع كان يمكن لها أن ترتقي بأداء الاقتصاد الوطني، وعدم وجود رؤية شمولية وواضحة معروفة النتائج للاقتصاد خلال الفترة الماضية إضافة إلى ضعف جودة اتخاذ القرارات والمعيقات التشريعية مما أدى إلى إهدار مشاريع عدة على الاقتصاد الوطني".
وأوضح عايش أننا لم ننجح في استغلال المناطق الصناعية المحلية على أحسن وجه، والتي تعد أحد الابواب لاستقطاب المستثمرين وزيادة معدلات التصدير ما يستوجب بذل المزيد من الجهود للاستفادة من هذه المناطق القائمة لدينا منذ أكثر من ربع قرن.
وأكد عايش أننا في الأردن لم نستفد كثيرا من توفر الكثير من المعادن لدينا، وكذلك من صناعة التعدين على الرغم من تحقيقها عوائد إيجابية وتشكيلها لحصة كبيرة من الصادرات لا سيما البوتاس والفوسفات، إلا إن هناك فرصا إضافية ما تزال كامنة لدى قطاع التعدين، إذ إن صادراتنا من هذا القطاع تقتصر على المواد الخام فقط على الرغم من الثروة الكبيرة التي يمكن أن تتحقق في حال ما تم التحول إلى تكريرها كالنفط.
وبين عايش أن الأردن لديه كميات وفيرة من الصخر الزيتي لكن لم نتمكن من استخراجه واستخدامه على الرغم من انخفاض تكلفة استخدامه عالميا، حيث يمكن أن نستخدمه بديلا عن النفط كما هو في الولايات المتحدة الأميركية، ونطور من خلاله صناعة الطاقة ونقلل من فاتورة الاستيراد المحلية، موضحا أن كميات اليورانيوم الهائلة لدينا لم يتم الاستفادة منها كذلك.
ولفت عايش إلى أن الفرصة الأكبر المهدرة لدينا تتمثل بعدم قدرتنا على استقطاب الاستثمارات ولم ننجح على الرغم من كل المحاولات من تهيئة مناخ استثماري جذاب، مؤكدا أن هناك اهتماما وتوجيها ملكيا دائما بقضية الاستثمار التي تعد "بلسما" لأي اقتصاد لما لها من قدرة على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلاته.
وقال عايش" نجاحنا في الاستفادة من هذه الفرص من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على مشكلتي البطالة والفقر".
وختم "تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة وضع استراتيجية خاصة بالفرص الاقتصادية الضائعة، إضافة إلى وضع هوية واضحة للاقتصاد الأردني واعتماد سياسات اقتصادية جديدة".



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