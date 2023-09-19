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%35 من العاملين في البنوك إناث

9/19/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - أظهرت دراسة لجمعية البنوك أن 35 % من العاملين في القطاع هم من الإناث من إجمالي عدد العاملين والبالغ 21893 موظفا وموظفة في نهاية عام 2022.
وأكدت الدراسة على تمتع البنوك العاملة في الأردن بنسب كفاية رأس مال مرتفعة، ووفقا لمؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3 % في نهاية عام الماضي 2022 بالمقارنة مع 18 % في نهاية عام 2021.
وارتفع إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأردن قبل الضريبة في نهاية العام الماضي 2022 بنسبة 8.4 % مقارنة مع عام 2021 لتبلغ حوالي 873 مليون دينار، وتتوزع هذه الأرباح بواقع 680.5 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية لتشكل بذلك ما مقداره 77.9 % من إجمالي أرباح البنوك قبل الضريبة، مقابل 189.7 مليون دينار للبنوك الإسلامية لتناهز ما نسبته 21.5 % من مجموع الأرباح قبل الضريبة، بينما 5 ملايين دينار فقط للبنوك التجارية الأجنبية ما يشكل
0.6 % من مجموع الأرباح، وفق بيانات دراسة الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2021 و2022 والصادرة عن جمعية البنوك الأردنية.
كما وارتفع إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأردن بعد الضريبة في نهاية عام 2022 بنسبة 8.9 % مقارنة مع 2021 ليصل إلى 599 مليون دينار، وتوزعت هذه الأرباح بواقع 476 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية أي ما يشكل 79.5 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة، و120 مليون دينار للبنوك الإسلامية وهو ما يشكل 20 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة بينما بلغت أرباح البنوك التجارية 3 ملايين دينار فقط وهو ما يشكل 0.5 % من مجموع الأرباح بعد الضريبة.
وبحسب الدراسة انخفض متوسط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة في الأردن من 0.88 % في عام 2021 إلى 0.87 % في عام 2022، وقد بلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للبنوك التجارية الأردنية 0.96 % بينما بلغ المعدل 1.08 % لدى البنوك الإسلامية مقابل 0.41 % فقط لدى البنوك التجارية الأجنبية.
وكان إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن في نهاية العام الماضي 2022، قد أرتفع بنسبة
37.4 % عن قيمته في نهاية عام 2021، ليصل إلى 60.3 مليار دينار.
ويشار إلى أن معدل العائد على الموجودات لعام 2022 هو صافي الربح بعد الضريبة لعام 2022 مقسوما على متوسط الموجودات لعامي 2021 و2022.








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