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القرصنة الرقمية في الأردن.. الأسباب والآثار والحلول

9/19/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. حمزة العكاليك

في تموز 2023، كشفت ميكروسوفت أن مجموعة قرصنة صينية تمكنت من الوصول إلى حسابات العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة ميكروسوفت.
ويعتقد أن المتسللين استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات للوصول إلى حسابات المسؤولين، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، واستغلال نقاط الضعف في برامج ميكروسوفت، وسرقة بيانات الاعتماد من أحد مهندسي ميكروسوفت. وتعد حملة القرصنة هذه خرقا أمنيا خطيرا وتثير مخاوفا بشأن مدى تعرض الأنظمة الحكومية للهجمات الإلكترونية، مما يعني أنه ليس هناك حصانة من الهجمات الإلكترونية.
يعرف قانون الجرائم الإلكترونية الأردني القرصنة الرقمية بأنها: "النسخ أو التوزيع أو الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلال استخدام الأجهزة أو الشبكات الإلكترونية". وينص القانون على فرض عقوبات مدنية وجنائية على القرصنة الرقمية. تشمل العقوبات المدنية الأضرار والأوامر القضائية وتدمير النسخ المخالفة. وتشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامة.
فعلى الرغم من أن القرصنة الرقمية تعد مشكلة عالمية، إلا أنها تعد مشكلة جدية بشكل خاص في البلدان النامية مثل الأردن، حيث يقدر معدل قرصنة البرمجيات بـ57 %. وهناك عدد من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات القرصنة في الأردن، بما في ذلك: انخفاض مستويات الدخل؛ حيث لا يستطيع الكثير من الأردنيين دفع ثمن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، لذلك يلجأوون إلى القرصنة كوسيلة للحصول عليه مجانا. وأيضاً قلة الوعي بقوانين حق المؤلف؛ فكثير من الأردنيين لا يعرفون القوانين التي تحمي حق المؤلف، أو لا يعتقدون أن هذه القوانين تنطبق عليهم. إضافة إلى ذلك، سهولة الإفلات من العقاب؛ غالبا ما ينظر إلى القرصنة على أنها جريمة بلا ضحايا، وهناك تصور بأن خطر القبض عليها أو معاقبتها ضئيل.
للقرصنة الرقمية عدد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وتشمل بعض التأثيرات الأكثر أهمية العديد من التبعات المهمة كخسارة إيرادات الشركات، وفقدان الوظائف، والضرر الذي يلحق بالابتكار، وزيادة الجرائم الإلكترونية، وانخفاض جودة المحتوى، وزيادة عدم المساواة. لذلك، تواجه الحكومة الأردنية العديد من التحديات في التصدي للقرصنة الرقمية، بما في ذلك: نقص الموارد؛ فالحكومة الأردنية مواردها محدودة فليس لديها موارد لتخصيصها لإنفاذ قوانين حقوق الطبع والنشر، وكذلك عدم تعاون مقدمو خدمات الإنترنت؛ إذ يتردد بعض مقدمي خدمات الإنترنت في التعاون مع الحكومة في منع الوصول إلى مواقع القراصنة. فضلاً عن اللامبالاة العامة؛ فالكثير من الأردنيين لا يعرفون قوانين مكافحة القرصنة الرقمية، أو لا يعتقدون أن هذه القوانين تنطبق عليهم.
ولذلك، يمكن للجهات الحكومية اتخاذ عدد من الخطوات المحددة لحماية الخصوصية الرقمية. تتضمن هذه الخطوات ما يأتي: إنشاء سياسة خصوصية تشرح بوضوح كيفية قيام الوكالة بجمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها، وتعيين مسؤول خصوصية للإشراف على ممارسات الخصوصية الخاصة بالوكالة، وإجراء تقييمات تأثير الخصوصية لتحديد مخاطر الخصوصية والتخفيف منها، وتنفيذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية الخصوصية. وحماية البيانات الشخصية، وتدريب الموظفين على قوانين ولوائح الخصوصية والاستجابة لشكاوى الخصوصية بسرعة وفعالية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للوكالات الحكومية المساعدة على ضمان تعاملها مع الخصوصية الرقمية بطريقة مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
إضافة إلى ذلك، لدى الأردن عدد من قوانين الملكية الفكرية التي تعالج القرصنة الرقمية. تشمل هذه القوانين قانون حق المؤلف للعام 1992، وقانون الاتصالات للعام 2003، وقانون الجرائم الإلكترونية للعام 2017. فقانون حق المؤلف للعام 1992 يحمي مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية، بما في ذلك الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية والسينمائية. ويعرّف القانون القرصنة الرقمية بأنها "النسخ أو التوزيع أو النقل غير المصرح به إلى الجمهور أو تكييف عمل محمي بحقوق الطبع والنشر".
وينص القانون على فرض عقوبات مدنية وجنائية على انتهاك حقوق الطبع والنشر. كما أن قانون الاتصالات للعام 2003 يحظر إنشاء أو تشغيل المواقع الإلكترونية المقرصنة. ويتطلب القانون أيضا من مقدمي خدمات الإنترنت (ISP) التعاون مع الحكومة في منع الوصول إلى مواقع القرصنة.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي طالت قانون الجرائم الإلكترونية الأردني للعام 2017، إلا أنه قانون شامل يتناول مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القرصنة الرقمية.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في هذا المجال، إلا أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتطبيقه في الاستمرار في تطبيق القانون وزيادة الوعي بحقوق الطبع والنشر؛ حيث يمكن للحكومة أن تساعد على حماية الصناعات الإبداعية وتشجيع الابتكار في الأردن. ولذلك اتخذت الحكومة الأردنية عددا من الخطوات لتطبيق هذه القوانين. ففي السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من الملاحقات القضائية البارزة بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وعملت الحكومة أيضا مع مزودي خدمات الإنترنت على منع الوصول إلى مواقع القرصنة.
تتحمل الدوائر الحكومية مسؤولية التعامل مع الخصوصية الرقمية بطريقة تحترم حقوق الأفراد. فمن خلال اتباع أفضل الممارسات، يمكن للهيئات الحكومية المساعدة على ضمان جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها بطريقة شفافة وآمنة وخاضعة للمساءلة.
ويوفر القانون حماية قانونية قوية لأصحاب حقوق الطبع والنشر، كما يمنح الحكومة الأدوات التي تحتاجها للتحقيق في قضايا القرصنة ومحاكمتها. ومع ذلك، ما يزال من السابق لأوانه تحديد التأثير طويل المدى للقانون. فمن خلال العمل بشكل جماعي بين جميع أطراف العلاقة، يمكن المساعدة على الحد من القرصنة الرقمية في الأردن وحماية الصناعات الإبداعية.



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