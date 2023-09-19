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المغتربون في رأس هرم زوار المملكة

9/19/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة سياحية غير مسبوقة تؤكد الأرقام الرسمية أن المغتربين الأردنيين شكلوا النسبة الأكبر من أعداد الزوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتفيد الأرقام بأن 1.1 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 938.8 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت نسبة زيادة زوار المملكة من المغتربين نحو 17 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو بارتفاع مقداره أكثر من 217.2 ألف زائر أو مغترب.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، جاء السياح العرب في المرتبة الثانية بعد المغتربين بعدد 833 ألف سائح وهي مقاربة لنفس الفترة من العام الماضي اذ ارتفعت قرابة 22 ألف زائر فقط.
وسجل الزوار من الجنسية السعودية، من أصل الزوار العرب، 784 ألف سائح بزيادة نسبتها 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة مقدارها 191 ألفا.
وبلغ عدد السياح من الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 117 ألفا بزيادة نسبتها 89 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 54.7 ألف زائر.
وسجلت الجنسية الإسرائيلية 100 ألف زائر خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة مع 68.6 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 45.3 % بارتفاع بلغ 31.2 الف زائر.
ودخل المملكة من الجنسية الايطالية أكثر من 83.1 ألف زائر مقارنة مع 31 الفا وبزيادة نسبتها 68 % أو بارتفاع مقداره 52.1 الف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسية الآسيوية قرابة 60 ألف زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بـ 34.8 ألف بزيادة نسبتها 72.4 % أو بارتفاع مقداره يتجاوز 25.2 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسية الفرنسية نحو 53 ألف زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 28.2 ألف بزيادة نسبتها تصل إلى 88 % أو بارتفاع مقداره يصل إلى أكثر 24.8 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من المانيا خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 43.3 ألف زائر مقارنة بـ 25.4 ألف بزيادة نسبتها 70.4 % أو بمقدار يصل الى قرابة الـ 20 الف زائر.
ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى 4.503 مليون سائح في أول 8 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 41.9 % نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3.765 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5 % في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3 %.



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