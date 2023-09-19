Wednesday, 20 September 2023 08:13 GMT

إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

9/19/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، والذي ينطلق الخميس.
وتشارك فرق الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، فرسان الأردن، الرمثا، والحسين، في الدور الثاني من البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور لأول.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 15 لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.



MENAFN19092023000072011014ID1107102365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث