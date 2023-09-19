إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة
التاريخ
9/19/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، والذي ينطلق الخميس.
وتشارك فرق الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، فرسان الأردن، الرمثا، والحسين، في الدور الثاني من البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور لأول.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 15 لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
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