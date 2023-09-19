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نجم ليفربول الجديد يهدد شعبية صلاح

9/19/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء، عن تراجع المصري محمد صلاح إلى المركز الثاني في قائمة أكثر القمصان مبيعاً، وذلك لصالح المجري دومينيك زوبوسزلاي.

وانضم لاعب خط الوسط دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول في الصيف الماضي قادماً من لايبزيغ الألماني.

وأشارت التقارير البريطانية، أن صلاح لطالما اعتبر الاسم الأكثر شعبية في ليفربول بالنسبة لمبيعات القمصان، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني في القائمة التي أعلن عنها النادي الإنجليزي والخاصة بموسم 2023-2024.
ففي الموسمين الماضيين، كان صلاح هو الاسم والرقم الأكثر مبيعاً على ظهر قمصان ليفربول.

وتراجع صلاح إلى المركز الثاني، مع تراجع داروين نونيز مركزين أيضا، وكذلك تراجع مركز لويس دياز أربعة مراكز والقائد فيرجيل فان دايك ثلاثة مراكز، بينما خرج كل من تياغو وهارفي إليوت من المراكز العشرة الأولى.

وانتقل دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وارتدى قائد منتخب المجر رقم "8" الذي تركه نابي كيتا.

وحل في المركز الثالث خلف دومينيك زوبوسزلاي وصلاح، أليكسيس ماك أليستر ثم ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز، وسادسا تواجد لويس دياز، وخلفه أليسون وفيرجيل فان دايك ثم كودي جاكبو وآندري روبرتسون.

وشارك دومينيك زوبوسزلاي في جميع مباريات ليفربول الموسم الحالي، ولعب كافة دقائق اللعب، ويملك في رصيده هدفا واحدا، كما فاز، يوم الثلاثاء، بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.



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