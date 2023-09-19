الصريح يواصل انتصاراته بكرة الدرجة الأولى

الصريح يواصل انتصاراته بكرة الدرجة الأولى
التاريخ
9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تغلب فريق الصريح على ضيفه فريق يرموك عمان بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم الرمثا، ضمن مباريات اليوم الأخير من الأسبوع الثالث لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ليسجل الصريح فوزه الثالث على التوالي، ويحتل المركز الثاني على سلم الترتيب بفارق الأهداف عن الجزيرة المتصدر ويملك كل فريق 9 نقاط، ويبقى اليرموك من دون نقاط.
وحقق فريق عمان اف سي، انتصارا على فريق العالية بنتيجة 3-1،في اللقاء الذي جرى على ملعب البترا، ليرفع عمان اف سي رصيده النقاطي إلى 6 نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.
وتم تخسير فريق الطرة مباراته أمام فريق أم القطين بنتيجة 3-0، بسبب عدم الحضاره بطاقات اللاعبين.
ليصل ام القطين للنقطة الرابعة ويبقى الطرة من دون رصيد.
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