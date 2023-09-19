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العربي ينافس على لقب اليد بفوزه الكبير على الحسين

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أبقى فريق العربي على حظوظه بالمنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد الفوز الكبير الذي سجله على جاره فريق الحسين إربد بنتيجة 38-30، في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات المربع الذهبي، ليرفع العربي رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي رصيد الحسين 8 نقاط.
وتحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط.
ويتصدر الأهلي الترتيب العام لفرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة، فيما لفريق السلط 13 نقطة بالمركز الثاني.
إلى ذلك تختتم لقاءات المرحلة الأولى من المربع الذهبي يوم السبت المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات هذه المرحلة، حيث خاض العديد من اللقاءات مع الفرق، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل.
وضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فاز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة في المباراة التي أقيمت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ليرفع كفرسوم رصيده إلى 8 نقاط، يليه فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم القوقازي برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وتقام يوم الجمعة المقبل مباراتان ضمن لقاءات هذه المرحلة، حيث يلتقي فريقا الكتة ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشبا، تليها مباشرة وبذات الصالة وتحديدا عند الساعة الثامنة مساء المباراة المهمة والقوية التي تجمع بين فريقي القوقازي وكفرسوم.
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو خاض أول من أمس مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث تمكن من الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 33-17.



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