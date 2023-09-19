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السلة يسمي قائمة لاعبيه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن اتحاد كرة السلة، قائمة لاعبيه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام في مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني الأول للرجال، اللاعبين: أحمد الدويري وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفريدي إبراهيم وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد الحموري والمجنسين جون بوهانون ورونديه جيفرسون، بقيادة المدير الفني وسام الصوص.
ويشارك المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة (3×3) أيضا في الألعاب الآسيوية، حيث يضم فريق الرجال تحت 23 عاما اللاعبين، محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان وعاكف الشياب، فيما يضم فريق السيدات، اللاعبات: ماسة النوباني وذكرى شحادة وماريان وهاب وجانسيت يالتشين، بقيادة المدير الفني هيثم طليب.



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