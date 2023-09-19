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الناشئين يتجاوز كوريا الجنوبية ويبلغ الملحق التأهيلي لربع نهائي سلة آسيا

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، فوزا مثيرا على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 62-59 (النصف الأول 44-37)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الريان في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام منافسات الدور التمهيدي "المجموعات" من بطولة كأس آسيا، التي تختتم الأحد المقبل.
وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني (19-21، 25-16، 4-11، 14-11)، في لقاء برز فيه اللاعب عمر حجازي من جانب المنتخب الوطني محققا "الدبل دبل" بتسجيله 25 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 34، يليه محمد آدم بتسجيله 14 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" مع ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وستخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تستأنف البطولة يوم غد بإقامة مباريات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، حيث يلتقي "صقور الناشئين"، الذي حل ثانيا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، مع ثالث المجموعة الرابعة، وهو الفريق الخاسر من مباراة الفلبين وماليزيا، التي أقيمت بوقت متأخر من أمس.
وخطفت فرق، أستراليا واليابان ونيوزيلندا والصين، بطاقات التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، فيما ستتنافس منتخبات، الهند ولبنان وإيران وقطر وكوريا والأردن والفلبين وماليزيا، على البطاقات الأربع الأخرى المؤهلة للدور ذاته.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي، على أن تقام مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من 1-8.
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال تركيا.



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