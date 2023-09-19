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3 بطاقات احتراف ببطولة المملكة لبناء الأجسام

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن بطولة الأردن المفتوحة للأندية والمراكز، المرخصة حسب الأصول من قبل الاتحاد، تحظى بدعم الاتحاد الدولي.
وأضاف كلمات، أن الاتحاد خصص 3 بطاقات احتراف للفئات المتنافسة بالبطولة، لافتا إلى أن فئة الماستر للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 40 سنة، أدرجت ضمن فئات بناء الأجسام لأول مرة، خلال البطولة التي ستقام خلال يومي 13 و14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قاعة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.
وعن تعليمات البطولة وفئاتها، أجاب كلمات ردا على استفسارات "الغد": "كلف مجلس إدارة الاتحاد أمين السر إياد مبروك بمهمة إدارة البطولة، وأصدرنا تعليماتها، وحددنا الفئات المتنافسة وهي فئة الرجال فوق 22 سنة، فئة الشباب 18-22 سنة، وفئة الواعدين للفيزيك أقل من 18 سنة، وفئة الماسترز للرجال 40 سنة فما فوق، ونؤكد أن هذه البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويمنع فيها مشاركة اللاعبين المحرومين بحسب كشف لجنة النظام والسلوك في الاتحاد، وكشوفات المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات".
وأضاف: "ستكون البطولة مفتوحة لجميع الجنسيات وفق الإجراءات المحددة، وسيفتح باب التسجيل للبطولة عند الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 30 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويغلق باب التسجيل يوم الإثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مقر الاتحاد، وسيقام ميزان البطولة في قاعة راشد الزيود يومي 11 و12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من الساعة 12 ظهرا – 7 مساء، ويحق للجنة الميزان استبعاد أي لاعب غير مؤهل للمشاركة في البطولة".
وزاد: "توزع فئات المنافسة على فئة الواعدين والذين تقتصر مشاركتهم في الفيزيك للأطوال تحت وفوق 173 سم، وفئة البدي بلدنج التي توزعت على الشباب تحت وفوق 75 كغم، وفئة الرجال للأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم ، فوق 100 كغم، وينافس في البدي بلدنج الماسترز للرجال فوق 40 سنة ضمن الوزن المفتوح، وفئة للفيزيك للشباب لأطوال تحت وفوق 176سم، وللرجال لأطوال 170سم، 173سم، 176سم، 179سم، 182سم وفوق 182سم، ولفئة الكلاسيك طول 168سم ووزن صفر كغم، وطول 171سم ووزن +2 كغم، وطول 175سم ووزن +4 كغم، وطول 180سم ووزن +6 كغم، وطول +180سم ووزن +8 كغم".
وأنجز اتحاد بناء الأجسام الترتيبات كافة، لإقامة البطولة المدرجة على خطته للموسم الحالي، وتوقع كلمات حضورا جماهيريا بحسب مؤشر ارتفاع جماهيرية اللعبة ورواجها في مجتمعنا المحلي، وبروز متابعة العائلات وفق ترتيبات خاصة لضمان سلاسة حضور وخروج الجماهير".
وختم: "ستزيد البطاقات الاحترافية الدولية من قوة المنافسة بين الأبطال المشاركين، وستخضع البطولة لعدسة رصد اللجنة الفنية بالاتحاد، خصوصا وأن باب المنتخب الوطني مفتوحا أمام أصحاب أفضل الخامات والنتائج لمختلف الفئات المتنافسة، والذين سيخضعون لمشاهدات فنية متواصلة، لتجهيز المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة العالم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".



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