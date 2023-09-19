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قراءة الغرايري وتبديلاته تهدر نقاط الفيصلي أمام ناساف

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






تسببت القراءة الفنية المرتبكة للمدير الفني لفريق الفيصلي التونسي غازي الغرايري، والتبديلات الخاطئة التي اجراها خلال المباراة أمام ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا، والمبالغة في الجانب الدفاعي والتشكيلة التي بدأ فيها، في إهدار 3 نقاط كانت قريبة من "الأزرق" في مستهل مشواره بالبطولة، في اللقاء الذي انتهى بفوز ناساف0-1.
وأجمعت الآراء الفنية أن الجهاز الفني للفيصلي دخل المباراة متحفظا، وانعكس ذلك على تحفظ لاعبيه الذين احتاجوا لشوط كامل للدخول في أجواء المباراة، ما منح ناساف الثقة التي جسدتها أحداث الشوط الأول التي شهدت سيطرة ناساف على 79 % من الشوط.
وبين المدرب الوطني هيثم الشبول في تصريحات إعلامية، أن تبديلات الفيصلي تأخرت كثيرا، وكان من المفروض الدفع بصانع ألعاب مع بداية الشوط الثاني في ظل الأفضلية والسيطرة للاعبي الفيصلي على مجريات الشوط، فيما اعتبر المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن مشكلة الفرق الأردنية في البطولات الآسيوية المبالغة في احترام الجانب الفني الكبير لقدرات المنافس، والدليل أن الوحدات في البطولات السابقة قدم أفضل مبارياته بعد خروجه من المنافسة، والفيصلي كان الأفضل والأخطر معظم مجريات الشوط الثاني بعد اللعب بإمكانياته.
ورغم التحسن الذي بدأ يظهر على لاعبي الفيصلي مع بداية الشوط الثاني والخطورة الواضحة، إلا أن التغيرات غير المدروسة لمدرب الفيصلي أعاد ناساف للمباراة.
وفشل المحترف التونسي رفيق الكامرجي مرة أخرى، في تقديم نفسه فنيا، وظل من دون فاعلية هجومية رغم انه لعب الشوط الأول كاملا، وكان الفيصلي تعاقد مع الكامرجي بهدف تعزيز قدراته الهجومية وتحديدا في بطولتي الدوري وكأس الأردن، إلى جانب دوري أبطال آسيا، لكنه لم ينجح في تحقيق هدف النادي مع التعاقد معه، فيما تألق حارس المرمى اللبناني مهدي خليل.
وشنت جماهير الفيصلي هجوما على مدرب الفريق بعد الخسارة، محملة أياه مسؤولية فقدان نقاط المباراة أو نقطة على الأقل.
وقالت الجماهير من خلال المقابلات التلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطريقة التي لعب بها الغرايري والتشكيلة والتبديلات وضعف القراءة تسببت في خسارة الفيصلي في الوقت القاتل.
وأرجعت الجماهير الخسارة لقناعة الغرايري الفنية الخاطئة في بعض اللاعبين، وعدم قدرته على المبادرة والطريقة التي لا تتغير حسب إمكانيات الفيصلي، ومنح المنافس احتراما أكبر بكثير من قوته وتواضع إمكانياته، حيث عمل الغرايري منذ البداية على تأمين مواقعه الدفاعية وشن هجمات مرتدة معولاً على سرعة لاعبيه في الأطراف عارف الحاج وأمين الشناينة.
وفور انتهاء المباراة، خرجت الجماهير الفيصلاوية غاضبة من الملعب، وهي ترى فريقها وقد أهدر ثلاثة نقاط كانت كفيلة بتأمين صدارة المجموعة، وانطلاقة مثالية للفريق في هذه البطولة القوية.
واعتبر أغلب المشجعين أن المدرب التونسي أخطأ في التبديلات التي اجراها، كما فشل في تحفيز لاعبيه في الشوط الأول، بعد أن بالغوا في اللعب الدفاعي، مانحين الفريق الأوزبكي فرصة التقدم والتجرؤ على مرمى الفيصلي الذي ذاد عنه ببراعة الحارس اللبناني مهدي خليل الذي كان نجما فوق العادة.
وشكلت اللوحة الجميلة التي رسمتها جماهير النادي الفيصلي خلال المباراة، علامة فارقة من خلال الإطراء والإشادة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي قال إن الجماهير، " بحر أزرق يجتمع في ستاد عمان الدولي الليلة"، واجمعت القنوات التي نقلت المباراة والمتابعين لها على جمالية اللوحة الفنية للجماهير، وشهدت المباراة حضور 13750 مشجعا.



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