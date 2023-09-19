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1500 لاعب ولاعبة تحت مظلة اتحاد الجمباز قريبا

9/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يستعد اتحاد الجمباز لضم المراكز الخاصة للجمباز الفني والإيقاعي تحت مظلته، وذلك في إطار مساعيه لتنظيم عملها وتوسيع القاعدة وزيادة رقعة انتشارها.
وكشف نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م.صالح الغويري في معرض رده على استفسارات (الغد)، عن ضم المراكز ووضعها تحت مظلة الاتحاد، وذلك فور الانتهاء من العمل في صياغة التعليمات مشيرا.
وقال : "نريد ضمان سير عمل المراكز بالتوافق مع التعليمات الخاصة لترخيص المراكز".. "توصلنا لصيغة نهائية مع المراكز والأندية، وسيتم تنظيم بطولة مراكز خلال الفترة المقبلة"، مشددا أن هذه الخطوة من شأنها مضاعفة قاعدة اللاعبين لتصل إلى نحو 1500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.
وأضاف: "قمنا بعمل دورات تدريبية مكثفة للمدربين داخل أروقة الإتحاد خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل لهم داخل المراكز، والتي سيكون ترخيصها مرهونا بوجود مدرب معتمد من اتحاد اللعبة إلى جانب استيفاء شروط أخرى تتعلق بالسلامة العامة وغيرها"، مؤكدا السعي لتنظيم عمل المراكز والحفاظ على سلامة اللاعبين ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب.
وفيما يتعلق بالمشاركة المرتقبة للجمباز في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، والتي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، قال الغويري: "سينافس بطلنا أحمد أبو السعود على جهاز حصان المقابض، كما سيلعب لاعبنا بشار الترك المقيم في بريطانيا على جهاز الترامبولين، وهو بطل واعد وأرقامه تؤهله للمشاركة وتمثيل الأردن على هذا الجهاز".
ويراهن اتحاد الجمباز على أبو السعود، لتحقيق إنجاز جديد في النسخة المقبلة من بطولة العالم، التي تنظمها بلجيكا في الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيشارك فيها أحمد أبو السعود بقيادة مدربه الأرمني جورجن سيريكانيان، حيث تعد البطولة محطة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.
وطبقا للتعليمات، يتأهل من بطولة العالم 12 فريقا مؤلفا من 5 رياضيين إلى أولمبياد باريس، إلى جانب عملية تأهل فردي للاعبين الذين لم يتأهلوا من خلال فرقهم، بواقع 8 رجال و14 امرأة، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد منافسة بين 192 لاعبا ولاعبة بالمناصفة بينهما على مختلف الأجهزة.
وحول تطورات الوضع الصحي للاعب سليم ناغوج، الذي خضع لعملية جراحية لمعالجة قطع كامل في الرباط الصليبي خلال شهر نيسان "أبريل" الماضي، أكد الغويري بد تعافي اللاعب، على أن يكون لائقا للمشاركة مع بداية العام الجديد، في ظل عدم حصوله على الضوء الأخضر من قبل اللجنة الطبية والفنية لتمثيل المنتخب الوطني في "الألعاب الآسيوية".
إلى ذلك، صادق اتحاد الجمباز على قرار المشاركة في بطولة ألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي ستقام في تركيا خلال تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، بمشاركة اللاعبين الناشئين.



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