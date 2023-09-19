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أندية المحترفين تضع شرطا للعب.. مصير الغرايري مرهون بالأهلي

9/19/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مصير مدرب الفيصلي مرهون بمباراة الأهلي
تفيد المعلومات بأن الفيصلي لن يغامر بقرار إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم التونسي غازي الغرايري، رغم حالة الغضب الجماهيري من الجهاز الفني بعد الخسارة الأخيرة أمام ناساف الأوزبكي.
ووفق المعلومات، فإن إدارة الفيصلي، ورغم استياء الجماهير من الخسارة، وملاحظاتها على أداء المدرب، إلا أنها تفضل عدم التسرع بقرار إقالة الغرايري، على أن يتم بحث الموضوع جديا وفعليا في حال تعثر الفريق في مباراته المقبلة أمام الأهلي بدوري المحترفين.
الفيصلي لا يرى مبررا بإعادة النظر بالمدرب بعد خسارة واحدة، بانتظار ما ستسفر عنه النتائج المقبلة.
أندية المحترفين تبلغ الاتحاد بقرار عدم اللعب.. إلا إذا أبلغت أندية المحترفين، اتحاد كرة القدم، بقرار مقاطعتها لمنافسات الدوري، بسبب رفض الاتحاد تلبية مطالبها بالحصول على دعم مادي أكبر، وصرف المستحقات المتأخرة، وإيجاد راع لمنافسات الدوري للموسم الحالي.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع لرؤساء عدد من الأندية، قبل مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، خاصة وأن اجتماع الأندية مع الاتحاد الذي عقد الخميس الماضي وصف بالسلبي.
وطالب رؤساء أندية خلال المشاورات التي تجري بينهم على "واتساب"، بضرورة أن يكونوا يدا واحدة في مطالبهم، خاصة وأن البعض يخشى من فتور في همة البعض.
الأندية تتجه فعليا لإيقاف المشاركة في الدوري، إلا إذا قرر اتحاد الكرة اتخاذ قرارات فعلية وسريعة ترضي الأندية التي وصلت إلى درجة عدم القدرة على توفير نفقات الفرق، خاصة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية والعقود.
وظائف المنتخب تحت الرصد
باتت وظائف المنتخب الوطني لكرة القدم تحت الرصد الدقيق، بعد تأخر اتحاد الكرة في إعلان هوية الفائزين بهذه الوظائف التي تتمثل في مدرب وطني مساعد للمنتخب الأول، ومنسق إعلامي للمنتخب نفسه.
وتشهد الفترة الحالية، أسئلة كثيرة لمواطنين ومتقدمين وطامحين لهذه الوظائف، حول سبب تأخر الإعلان عن التعيينات، بعد مرور وقت طويل على إجراء مقابلات لوظيفة المنسق الإعلامي، ناهيك عن غموض بشأن المدرب الوطني المساعد.
المعلومات تفيد بأن تعدد الواسطات، تسبب في تأخير الإعلان عن هوية الفائزين، بانتظار حسم الموضوع قريبا، لا سيما وأن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أعلن مؤخرا عن رغبته في الإسراع في تعيين مدرب وطني.
التوقعات ترجح أن يتم تعيين مدرب وطني، حال عودة عموتة من المغرب.
الإعلام اللبناني يرشح أبو زمع لقيادة المنتخب
رشح إعلامي رياضي لبناني، المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، لقيادة المنتخب اللبناني خلال المرحلة المقبلة.
وقال الصحفي المعروف في لبنان، على صفحته الشخصية: "الأفضل في المرحلة المقبلة، في حال كان الخيار مدربا أجنبيا، الكابتن
عبد الله أبو زمع مدرب المنتخب الأولمبي الأردني الذي سبق وأن درب الأنصار اللبناني، ويعرف جيدا طبيعة الكرة الأردنية".
في دوري المحترفين.. لاعب يفرغ شاحنات البضائع قبل التدريب
في مشهد يعكس أحوال لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم في الأردن، يبذل أحد اللاعبين جهدا في عمله اليومي، الذي يتمثل في الكثير من الأحيان، بمهمة تنزيل بضائع من شاحنات كبيرة/ للحصول على قوت يومه، بعد أن قصر ناديه في صرف رواتبه الشهرية المتكدسة في النادي.
المدير الفني للنادي المحترف أكد لـ"الغد"، معاناته من عدم القدرة على التعامل مع اللاعبين كمحترفين، في ظل تفاصيل الحياة، التي تجبر لاعبا على العمل لساعات طويلة وفي وظائف شاقة، مثل تحميل وتنزيل البضائع من الشاحنات، قبل أن يلتحق اللاعب للمشاركة في التدريبات وهو مثقل من التعب والهم.
المدرب رفض الكشف عن تفاصيل الكثير من الأعمال التي يعمل بها لاعبوه، معتبرا أن الأردن ما يزال يفتقد للعمل الاحترافي.
بعد الفوز على الرمثا.. لاعبو السلط يرفضون التدريب
رفض لاعبو فريق السلط لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، وذلك بسبب عدم صرف المستحقات المالية وفق الاتفاق المبرم مع الإدارة.
وكان فريق السلط حقق فوزا ثمينا على فريق الرمثا بدوري المحترفين يوم السبت الماضي، قبل أن يحتج لاعبوه على التدريب أول من أمس، بسبب عدم صرف جزء من رواتبهم المتأخرة.
وتشهد الفترة الحالية، علاقة مد وجزر بين الإدارة واللاعبين، على خلفية المستحقات المالية، ما تسبب في إرباك تحضيرات الفريق، خاصة وأن اللاعبين احتجبوا عن التدريبات في أكثر من مناسبة للسبب نفسه.
إسماعيل يقود فريقه لفوز مهم في قطر
قاد المدرب الأردني ماهر إسماعيل، فريق الأشبال في نادي الشيحانية، لفوز كبير على فريق لوسيل بنتيجة 3-0، في افتتاح دوري الفئات السنية في الدوري القطري.
ويلتقي الشيحانية في المباراة المقبلة، نظيره فريق المرخية في مباراة يسعى إسماعيل لتجاوزها بحثا عن اللقب أو المنافسة على مركز متقدم.
مدرب لياقة يرفض التدريبات ويتواجد في المباريات
اكتفى مدرب لياقة بدنية لأحد فرق دوري المحترفين لكرة القدم، بالحضور إلى المباريات في الفترة الأخيرة، وعدم حضور التمارين، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاته المالية منذ التحاقه بالنادي بداية الموسم الكروي الحالي.
المدرب وجد أنه من الأفضل مرافقة الفريق خلال المباريات، وعدم حضور التمارين، حتى تقوم الإدارة بصرف مستحقاته.
مدرب اللياقة البدنية، بدأ يستفسر عن آلية تقديم شكوى رسمية ضد النادي، للحصول على رواتبه المتأخرة.
لاعبو الجليل يوافقون على تأجيل الإضراب حتى الجمعة
وافق لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، على تأجيل إضرابهم عن التدريبات، لما بعد مباراة الفريق المقبلة يوم الجمعة أمام فريق مغير السرحان، ضمن منافسات دوري المحترفين.
وكان اللاعبون يستعدون للاحتجاب عن التدريبات، بعد المباراة الأخيرة، قبل أن تنجح الإدارة في إقناعهم بالاستمرار في التمارين، على أمل صرف المستحقات قريبا، وهو ما دفع الفريق لإمهال النادي حتى يوم الجمعة المقبل، لحسم موضوع الإضراب أو الاستمرار في التدريبات.
كواليس النجوم
. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تناقش فيما بينها خيارات المدرب الجديد للفريق، في ظل مؤشرات عن إقالة قريبة للمدرب الحالي.. أحد أبرز الخيارات كان تسمية مدرب عربي قادر على فتح آفاق التعاون بين النادي والبلد الذي يعيش فيه المدرب المرشح.
. مدرب فئات عمرية لكرة القدم، أبدى استغرابه من عدم إصدار اتحاد الكرة بطاقات لمدربي الفئات العمرية، الأمر الذي يجعل من السهل الزج بمدرب بدلا من آخر، خاصة فيما يتعلق بالمدربين غير المعروفين.
. لاعبة فريق عجلون تحت سن 16 لكرة القدم ليان المومني التي نجحت في تسجيل 14 هدفا في الدوري، نالت عبارات الإطراء والإشادة، بعد المستويات المميزة التي قدمتها خلال الدوري، ما يبشر بولادة نجمة كرة قدم جديدة في الملاعب الأردنية، في حال نالت الاهتمام المطلوب.
. نادي ناساف الأوزبكي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأحد الماضي في عمان، أبدى عتبه على الفيصلي بسبب غياب الاستقبال في المطار.
. المدير الفني لفرق الفئات العمرية لكرة القدم في نادي الوحدات إيهاب معالي، أبلغ إدارة الوحدات بمجموعة من المطالب في سبيل التراجع عن استقالته من منصبه.. من أبرز مطالب معالي ضرورة التعاقد مع مدربين في الفئات.
. جمهور النادي الفيصلي كان مثار اعجاب المتحدثين، بعد تواجده بكثافة خلال مباراة الفريق أمام ناساف، غلى جانب تشجيعه بروح رياضية طيلة اللقاء الذي أنتهى بخسارة غير مستحقة للفيصلي، جاءت باخطاء فنية.
. حضور عدد من رؤساء وممثلي أندية في دوري المحترفين، إلى مدرجات ستاد عمان، لحضور مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي، لاقى الإطراء والإشادة من قبل الجماهير والمتابعين الذين وجدوا في مثل هذه التصرفات، خطوة باتجاه تلطيف الأجواء بين مشجعي الأندية.




المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل - (من المصدر)






لاعبة نادي عجلون ليان المومني - (من المصدر)



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