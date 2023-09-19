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قمة مبكرة بين بايرن ومانشستر يونايتد.. وريال يستهل مشواره أمام ضيف ألماني جديد

9/19/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتطلع بايرن ميونيخ لاستغلال تذبذب مستوى مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم، عندما يلتقيان مساء اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولا يعيش مانشستر يونايتد في أفضل أحواله على الإطلاق، حيث تلقى 3 هزائم في أول 5 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعج صفوفه بالإصابات التي أبعدت كلا من لوك ساو وأرون وان بيساكا ومايسون ماونت ورفاييل فاران، فيما يبتعد أنتوني عن صفوف يونايتد إلى حين البت في الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاعتداء الجسدي على امرأة.
والخسارة أمام بايرن مساء اليوم، ستزيد الضغوط على المدرب الهولندي إريك تين هاج، المطالب بتحسين نتائج الفريق الذي استلم تدريبه صيف العام الماضي.
ليس وضع بايرن بهذا السوء محليا إذ يتشارك صدارة الدوري الألماني مع باير ليفركوزن بعشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد.
لكن خسارته لقب كأس السوبر المحلية أمام لايبزج بثلاثية نظيفة، فضلا عن خروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في الأعوام الثلاثة الأخيرة عقب تتويجه العام 2020، كلها عوامل تجعل من اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق البافاري هذا الموسم، مع حشد كل طاقاته من خلال التعاقد مع قائد انجلترا هاري كاين.
وحطم بايرن رقم إنفاقه القياسي من أجل ضم كاين في الصيف من توتنهام، ودفع 108 مليون دولار أميركي لضمّ المهاجم البالغ 30 عامًا.
وقال كاين أول من أمس إنه يتطلع إلى "شيء خاص" في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع بايرن، والأولى ضد منافس من الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى ميونيخ.
وقال المهاجم لـ"سبورتس إيلاسترايتد"، إنه "يريد حشد المشجعين خلف الفريق في أقرب وقت ممكن والتعامل مع المباراة بحديّة كبيرة".
وسيخوض بايرن اللقاء من دون مدربه توماس توخيل على دكة البدلاء بعد نيله بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي الموسم الماضي، ليحل مكانه في هذه المباراة مساعده زولت لوف.
ورغم التعاقد مع كاين، إضافة الى أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم مع نابولي، الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، أثار توخيل بعض الشكوك، واصفًا النادي بـ"الجريء" لمنحه تشكيلة "غير وازنة" مماثلة، وقال "سنرى ما إذا كان هذا كافيا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".
من جهته، هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.
وما يزال جمهور يونايتد يصب جام غضبه على مالكي النادي، عائلة جلايزر الأميركية، مطالبين اياها بالرحيل، وهو ما حيّد تن هاج عن الانتقادات العنيفة. ويأتي ذلك بعدما علق المالكون قرارهم ببيع النادي حتى إشعار آخر.
وكسب تين هاج شرعية كبيرة لدى جماهير يونايتد بعدما أعاد "الشياطين الحمر" إلى دوري الأبطال من خلال احتلال المركز الثالث في الدوري الموسم المنصرم، إضافة الى إحراز أول القابه في السنوات الست الاخيرة من خلال كأس الرابطة.
ومع ذلك، فقد كان المدرب الهولندي هدفًا لصيحات الاستهجان عندما استبدل الوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلوند في منتصف الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام برايتون 3-1 السبت.
وخسر يونايتد جهود العديد من لاعبيه على غرار جايدون سانشو المُستبعد لخلافه مع المدرب، إضافة الى أنتوني الذي حصل على إجازة لحل مشاكله الشخصية.
وفي الوقت نفسه، قرر يونايتد الاستغناء عن مايسون جرينوود رغم إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي ضد اللاعب الشاب المُنتقل إلى خيتافي الإسباني لإحياء مسيرته.
وقال تين هاغ، قبل عودته إلى ميونيخ، حيث درب فريق بايرن الرديف بين العامين 2013 و2015: "الأمر يتعلق بالشخصية، الآن علينا أن نرى مدى قوتنا، وكيف يتماسك الفريق معًا ومن هم اللاعبون الذين يقفون ويظهرون الشخصية ويقودون الفريق".
وشارك الثنائي رفاييل جيريرو، المنضم حديثا، والجناح كينجسلي كومان أمس الثلاثاء، في المران الأخير لفريق بايرن ميونيخ استعدادا لخوض مباراته الأولى في دوري الأبطال.
وحتى الآن لم يشارك جيريرو مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه قادما من بوروسيا دورتموند بسبب إصابة في ربلة الساق، ولكن من الممكن أن يتواجد في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء.
في الوقت نفسه، غاب كومان عن مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة بسبب إصابة عضلية.
وفي المجموعة ذاتها، يأمل جلطه سراي التركي في بداية قوية، عندما يستضيف كوبنهاجن.
وتزدحم صفوف الفريق التركي بأسماء لها وزنها في كرة القدم الأوروبية، مثل البلجيكي دريس ميرتينز والأرجنتيني ماورو إيكاردي، وعزز صفوفه مؤخرا بالدولي المغربي حكيم زياش، والجناح العاجي ويلفريد زاها.
وتأهل كلا الفريقين إلى دور المجموعات عبر الأدوار التمهيدية الفاصلة، وسيكون جلطه سراي متفائلاً بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ الموسم 2013-2014 نظراً لمجموعة الخيارات الهجومية المتاحة تحت تصرف المدرب أوكان بوروك.
وتغلب كوبنهاجن على بطل بولندا راكوف ليصل إلى هذا الحد، ويصر المدرب جاكوب نيستروب على أن فريقه بحاجة للعب بمزيد من الحرية لإحداث تأثير في البطولة، مضيفا: "إنني أتطلع إلى مرحلة المجموعات حيث يتعين علينا الخروج والسماح بالتحرك أكثر قليلاً".
وكان بوروك في التشكيلة الأساسية عندما فاز جلطه سراي بلقبيه الأوروبيين السابقتين، كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في العام 2000.
وفي المجموعة الثانية، يعلم آرسنال العائد بعد غياب إلى المسابقة الأوروبية الأغلى، أن مهمته لن تكون سهلة أمام أيندهوفن الهولندي.
وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بعد إجراء القرعة: "هناك بعض المباريات الجميلة التي يجب لعبها، وبعض المباريات الصعبة للغاية أيضًا، ونحن نتطلع لبدء الرحلة".
مباراة آيندهوفن هي واحدة من تلك المباريات الصعبة، ولن يحتاج مشجعو أرسنال إلى تذكيرهم بكيفية قيام الفريق الهولندي بإقصاء الفريق اللندني من دور الـ16 في الموسم 2006-2007، وهو الذي بلغ دور المجموعات بعد إزاحة رينجرز الأسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل.
لكن آرسنال لم يخسر أمام أيندهوفن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (فوزان وتعادلان).
وضمن المجموعة ذاتها، يستقبل بطل الدوري الأوروبي اشبيلية، ضيفه لنس الفرنسي.
وكانت عودة سيرجيو راموس بمثابة دفعة قوية لإشبيلية الذي تعوض للهزيمة في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، وستكون عقلية الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات حاسمة في تغيير مستوى الفريق ببداية الموسم. وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما: "لقد أتيحت لي الفرصة للعودة إلى المنزل، والقيام بذلك كقائد على أمل رفع اللقب. أستيقظ كل يوم من أجل هذا الهدف، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. نعلم أن الأمر صعب للغاية، ولكن أول شيء يمكننا القيام به هو الإيمان بأنفسنا".
وواجه إشبيلية خصما فرنسيا في ثلاث من آخر خمس مشاركات له في أدوار المجموعات بالمسابقات الأوروبية، وفاز بثلاث من تلك المباريات الست ضد ليون ورين وليل.
من ناحية ثانية، يستهل ريال مدريد الإسباني المرشح الدائم للفوز باللقب مشواره بمواجهة حذرة أمام يونيون برلين الألماني الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا لمشواره القاري بمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي على أرض الأخير.
وحقّق الفريق الملكي، حامل اللقب 14 مرة أوروبيا، بداية قوية في الدوري حيث يأمل في استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حالياً صدارة ترتيب "الليجا" بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات بالعلامة الكاملة.
ويعوّل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، حيث دعّم النادي صفوفه خلال الصيف بالانجليزي جود بيلينجهام الذي أثبت علو كعبه سريعًا في العملاق المدريدي، وأزال حملا كبيرا، كما يبدو، عن نجوم الخبرة في خط الوسط وفي طليعتهم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.
وسيفتقد الفريق الملكي لجهود مدافعه المخضرم داني كارفاخال (31 عاما) بسبب مشكلة عضلية في قدمه اليسرى.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه "يعاني كارفاخال من إرهاق عضلي وسيخضع لفحوص طبية، فضلنا أن نريحه. اللاعب بخير ولا نعتقد انها مسألة خطيرة"، مضيفًا أن لوكاس فاسكيز سيحلّ بدلا منه.
ويستعد لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاختباره القارّي الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد، بعد بداية صاروخية بقميص النادي الملكي شهدت تربعه على صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا".
سجل ابن الـ20 عاماً، المنتقل إلى العاصمة مدريد هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، في 4 من المباريات الخمس التي خاضها ريال في الدوري مع بداية الموسم، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين مع 5 أهداف.
وساهمت أهداف لاعب برمنجهام السابق (2019-2020) في تربّع ريال على صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في حين يستهل حملته الاوروبية باستضافة أونيون برلين على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وغادر ريال المسابقة القارية الأعرق والتي يحمل لقبها 14 مرة في رقم قياسي، الموسم الماضي بخفي حنين حيث تعرض لخسارة ساحقة في إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الانجليزي برباعية نظيفة بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، في طريق الاخير للظفر باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
واعتبرت صفقة بيلينجهام رداً مبطناً من قبل إدارة النادي الملكي على تلك الخسارة القاسية، في حين بدأ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقليص عدد الدقائق لكل من لاعبَي خط الوسط المخضرمَين الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) والألماني توني كروس (33)، مقابل الزج لوقت أكثر بالفرنسيين إدواردو كامافينجا وأورليان تشواميني والأوروجوياني فيدي فالفيردي.
ومنح بيلينجهام ريال مدريد جرعة ثقة إضافية بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لخوض مغامرة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي.
وبمواجهة أونيون برلين، من شبه المؤكد أن يشعر بيلينجهام بالراحة إذ يعرف جيداً الكرة الألمانية بعدما قضى 4 أعوام في "بوندسليغا"، في حين بدا واضحاً تأقلم الشاب الإنجليزي سريعاً في العاصمة مدريد.
قال أنشيلوتي عندما سُئل عن مدى نجاح بيلينجهام بهذه السرعة: "اللاعبون الجيدون اصحاب الشخصية القوية يعانون أقل قليلاً من الآخرين. لا يوجد سبب آخر. اللاعب ذو الشخصية، قبل كل شيء، أكثر من الجودة، يعني أن قميصا مهما مثل قميص ريال مدريد لا يزن كثيرا".
وبالرغم من صغر سنه، أثبت بيلينجهام نضجه الكروي عندما قاد، وهو في سن التاسعة عشرة، منتخب "الاسود الثلاثة" إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر العام الماضي.
من ناحيته، عرف أنشيلوتي كيف يوظف بيلينجهام داخل المستطيل الاخضر فمنحه دور اللاعب الرقم 10، ما منح مزيدا من القوة البدنية خلف الثنائي البرازيلي المهاجمين فينيسيوس جونيور ورودريجو، علما أن الأول يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة.
من جهة أخرى، يخوض يونيون برلين مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة من دون ضغوطات إنما بدافع كبير بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.
وفي المجموعة الرابعة، يعلم وصيف بطل الموسم الماضي إنتر ميلان، أن رحلته إلى إقليم الباسك لملاقاة ريال سوسييداد الإسباني، ستكون محفوفة بالمخاطر.
وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر: "في الموسم الماضي، خضنا مسيرة مذهلة أدت إلى وصولنا إلى النهائي في إسطنبول واقتربنا بشدة من تحقيق الحلم. نريد أن نقدم أداءً جيدًا مرة أخرى. نحن إنتر ونريد الاستمرار في الحلم".
وهذه هي المرحلة السادسة على التوالي في دور المجموعات، التي يقع فيها إنتر مع فريق إسباني بالمجموعة ذاتها، لكن الموسم الماضي كان المناسبة الوحيدة التي ذاق فيها الفوز، عندما تغلب على برشلونة 1-0 في طريقهم إلى التأهل لثمن النهائي.
وفي المجموعة ذاتها، يبدأ بنفيكا الذي بلغ الدور ربع النهائي الموسم الماضي، حملته في مواجهة سالزبورج النمساوي. -(وكالات)



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