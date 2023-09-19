تألق العوضات يهدي الوحدات فوزا مهما على أهلي حلب السوري

ساهم تألق اللاعب أنس العوضات في قيادة فريق الوحدات لصدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد الفوز على نظيره أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي.

وكان فريقا الكهرباء العراقي والكويت الكويتي قصا شريط مواجهات المجموعة ذاتها بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت أمس أيضا على ملعب البصرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

ويرحل الوحدات في الجولة الثانية إلى الكويت لمواجهة فريق الكويت يوم الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما يواجه أهلي حلب مع الكهرباء في السعودية.

وحضر عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية المحترفين لدعم الوحدات في مهمته الخارجية، وهو الأمر ذاته انطبق على مواجهة الفيصلي أول من أمس أمام ناساف كارشي الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لدور نصف النهائي، على أن ينضم صاحب أفضل مركز ثاني من بين المجموعات لفرق المربع الذهبي عن المنطقة نفسها.

تشكيلة الفريقين

الوحدات: أحمد عبد الستار، خالد كردغلي، عرفات الحاج، دانيال عفانة، فراس شلباية، أحمد سمير (أحمد سريوة)، يوسف أبو الجزر، صالح راتب (محمود شوكت)، أنس العوضات (حسان زحراوي)، مهند أبو طه (محمد موالي)، وسيدريك هنري (محمد عبد المطلب“بوغبا”).

المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)

أهلي حلب: فادي مرعي، زكريا حنان، أحمد حمو (حمزة سواس)، إبراهيم الزين، علي الرينة، أبو بكر كامارا (سونين أباتا)، زكريا عزيزة (عبد الله نجار)، حسن دهان، محمد ريحانية (محمود نايف)، شادراك وأحمد الأحمد.

المدير الفني: معن الراشد (سورية)

طاقم الحكام: بيجاريبيجان حيدري (إيران)، محمد منصوري (إيران)، فرهاد مورافيجي (إيران) وحيدري بيام (إيران).

الإنذارات: دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر (الوحدات) زكريا حنان (أهلي حلب)

سيناريو الهدفين

- رفع لاعب الوحدات أنس العوضات كرة من الجهة اليمنى، وضعها مدافع الأهلي إبراهيم الزين بالخطأ في مرماه الهدف الأول والتقدم لأصحاب الأرض (12).

- انسل العوضات من الجهة اليسرى وراوغ مدافع الأهلي، قبل أن يضع كرة عرضية زاحفة أمام المداقع القادم من الخلف دانيال عفانة (54).

فرص المباراة

- سدد أبو الجزر من مسافة بعيدة بأول الفرص نحو مرمى الأهلي لتمر كرته فوق المرمى (4).

- ضرب عفانة كرة رأسية من مسافة قريبة للمرمى لم تعرف طريق الشباك (18).

- واجه راتب حارس مرمى الأهلي بعد تمريرة نموذجية من العوضات، إلا أن الدفاع أنقذ المحاولة في اللحظة الأخيرة وتحولت لركنية بعد أن سددها صالح بأحداهم (28).

- تصدى حارس الأهلي مرعي لتسديدة راتب الضعيفة من حدود منطقة الجزاء (37).

- أنقذ عبد الستار شباك الوحدات من محاولة الأحمد الذي سددها من مسافة قريبة للمرمى (41).

- نفذ دهان ركلة حرة ثابتة ابتعدت عن مرمى الوحدات بقليل (44).

- سدد عزيزة كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لم تغير من واقع نتيجة الشوط الأول شيء (45).

- أبعد القائم الأيمن لمرمى الأهلي تسديدة العوضات الصاروخية من حدود منطقة الجزاء (50).

- تصدى عبد الستار باقتدار لتسديدة دهان الأرضية القوية (58).

رجل اللقاء

حصل لاعب الوحدات دانيال عفانة على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار المراقب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.