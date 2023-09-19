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صراع ثلاثي بين اتحاد عمان والأرثوذكسي والإنجليزية على صدارة سلة الناشئين

9/19/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مواجهات، حيث يستقبل فريق الأرثوذكسي نظيره شباب بشرى عند الساعة 6:30 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يحل فريق الجليل ضيفا ثقيلا على الإنجليزية عند الساعة 8 مساء بالمكان نفسه، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وتحتضن صالة الحسن للشباب في مدينة إربد، مواجهة فريقا بيت ايدس والأشرفية عند الساعة 4:30 مساء، وكلاهما يبحثان عن تحقيق أول انتصاراتهما ببطولة الدوري، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على كفريوبا الساعة 6 مساء.
وألحق اتحاد عمان بفريق الإنجليزية خسارته الأولى (70-56) أول من أمس، في لقاء برز خلاله روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بتسجيله 13 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان سعيد خوالدة اللاعب الأبرز من جانب الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و11 متابعة وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 20.
وواصل فريق الأرثوذكسي عروضه القوية محققا فوزا سهلا على كفريوبا (71-39)، في لقاء برز فيه اللاعب مايكل أبو نفاع من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 6 نقاط مع 9 متابعات و11 تمريرة حاسمة و5 ستيل بفاعلية 22، فيما أثقل فريق شباب بشرى سلة جاره الأشرفية (87-39)، في لقاء برز خلاله لاعبه عبدالله شتات بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 34.
وحقق فريق الجليل فوزه الثالث في بطولة الدوري من بوابة فريق بيت ايدس (70-52)، في لقاء برز خلاله لاعبه عبدالرحمن عبسي بتسجيله 12 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 21، فيما كان هاشم مقدادي المسجل الأبرز من صفوف فريق بيت ايدس بـ29 نقطة مع 9 متابعات وتمريرتين و4 سرقات للكرة بفاعلية 16.
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بأفضلية فارق النقاط عن فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد النقطي نفسه، فيما حل فريق الجليل رابعا برصيد 8 نقاط ومتقدما بأفضلية فارق النقاط أيضا عن فريق شباب بشرى، الذي حل خامسا وبالرصيد نفسه، كما استقر كفريوبا سادسا برصيد 7 نقاط، وجاء فريقا بيت ايدس والأشرفية في المركزين السابع والثامن برصيد 5 نقاط لكل فريق.
مواجهتان بدوري الناشئات اليوم
وتستأنف اليوم مباريات دوري الناشئات تحت 16 سنة بإقامة مباراتين، حيث يسعى فريق الأرثوذكسي إلى تعزيز صدارته عندما يلاقي نظيره الأهلي في تمام الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية للغد، فيما ستحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقا نجوم الفحيص والفحيص عند الساعة السادسة مساء.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما تأتي فرق، نجوم الفحيص والأهلي والإنجليزية في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطة لكل فريق.



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