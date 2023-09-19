Wednesday, 20 September 2023 08:12 GMT

منتخب السلة إلى جانب العراق وفلسطين والسعودية بقرعة تصفيات كأس آسيا

9/19/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025 بحضور اللاعبين السابقين الإيراني حامد حدادي والفلبيني غابي نوروود، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة.
وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.
وراعت القرعة مبادئ التصنيف العالمي الجديد والمواقع الجغرافية، حيث تم وضع الفرق الـ24 المشاركة في البطولة التأهيلية المكونة من ثلاث نوافذ في 8 أوعية تحتوي على 3 فرق لكل منها، مع توزيع المنتخبات الأعلى تصنيفا على الوعاءين الأول (أستراليا ونيوزيلندا واليابان) والخامس (إيران ولبنان والأردن).
وتنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط“فبراير” 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني“نوفمبر” 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط“فبراير” من العام 2025.
وقسمت المنتخبات الـ 24 على ست مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث ستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.
وجدير ذكره، أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في 16 نسخة سابقة من بطولة كأس آسيا منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ، ويعد أبرز إنجاز للمنتخب الوطني في المحفل الآسيوي، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر أمام الصين (69-70)، وسبقها بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين.



MENAFN19092023000072011014ID1107102352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث