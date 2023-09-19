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منهاج آلة العود لطارق الجندي.. سلسلة تعليمية لراغبي احتراف العزف

9/19/2023 11:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استضاف المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس، حفل إشهار كتاب "منهاج آلة العود"، للفنان والموسيقي طارق الجندي، بحضور موسيقيين ومهتمين بآلة العود.
وقال الجندي، خلال الحفل الذي أداره رئيس قسم الابتكار والمنح الثقافية في المؤسسة حمزة عبده، إن بدايته مع التعليم كانت قبل 20 عاماً، وهو في المرحلة الثانوية، وذلك لرغبته في نقل المعرفة، مشيرا إلى أن عمله كمدرس لآلة العود في أماكن ومؤسسات وجامعات عدة على مدار السنوات، حتّم عليه تطوير نفسه وأساليب التعليم التي يستخدمها.
وأضاف الجندي، أن الكتاب يهدف إلى تقديم آلة العود للطالب بشكل سلس وأكاديمي، بحيث يقدم الجزء النظري من الموسيقا، بما فيه من قراءة موسيقية وإيقاعية، بشكل متوازٍ مع الجزء العملي، وسرد بعض المعلومات العامة التي تعنى بتحسين الذوق الموسيقي لدى الطالب.
وأوضح أن الكتاب يتكون من 8 أجزاء وكل جزء يحتوي على مجموعة دروس، تهدف إلى إكساب الطالب مختلف المهارات العزفية المدعمة ببعض الشروحات، وذلك لتسهيل فهمها؛ حيث تم بناؤها بشكل تدريجي وممنهج، عن طريق حصص فردية يمكن تطبيقها بشتى الوسائل المتاحة والمتنوعة في هذا العصر.
وبين أن كل مستوى في الكتاب يحتوي على مجموعة مقطوعات آلية أو غنائية ضمن صيغ القوالب الكلاسيكية أو الموسيقية الحرة لمؤلفين راحلين أو معاصرين، تمت كتابتها بشكل يتناسب مع مستوى الطالب لدراستها وتحقيق النتائج المرجوة منها، وذلك بهدف تعريفه بالموروث الموسيقي الشرقي الآلي والغنائي، إضافة إلى التجارب المعاصرة التي عملت على تطوير هذه الآلة من النواحي التعبيرية والتقنية، وذلك لخلق حالة من التوازن بين الموروث الآلي والموروث الغنائي القديم أو الحديث، وضرورة دراستهما وممارستهما بشكل متوازٍ لتوسيع الأفق، والتجربة، والمهارات التعبيرية، مشيرا إلى أن جميع المستويات تتطلب عزف جميع النماذج الموضحة بشكل مقيد بالسرعات، بعد الوصول إليها بشكل تدريجي، وإصدار صوت جيد وجميل.
وأكد أنه تم بناء الكتاب والمنهاج على إستراتيجية التجزيء والتحليل، للوصول إلى تعليم الطالب كيفية التعلم، لا تلقينه وحصره في التطبيقات الكثيرة المتشابهة، وتركه للاستنباط والتحليل، مما يؤدي إلى إدخاله في متاهة موسيقية، يتوسع فيها بشكل أفقي بينما تحد من تطوره بشكل عمودي، تراكمي وبناء بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذولين من قبله ومن قبل الأستاذ.
واشتمل حفل الإشهار على عزف مقطوعات موسيقية، قدمها الفنان الجندي ومجموعة من الفنانين على آلة العود والإيقاع.
يشار إلى أن طارق الجندي هو مؤلف موسيقي وعازف عود، بدأ بدراسة العود بسن الحادية عشرة من عمره عندما التحق بالفرع التحضيري في الأكاديمية الأردنية للموسيقا، وتتلمذ على يد العديد من الأساتذة الأردنيين والعرب.
أكمل دراسته الموسيقية بتخصص الأداء على آلة التشيلو في المعهد الوطني للموسيقا، والتحق بأوركسترا عمان السيمفوني العام 2009 كعازف تشيلو.
وشارك في مسابقة العود الدولية التي أقيمت بجامعة الروح القدس-الكسليك/ لبنان العام 2009 وحصل على المركز الثاني، وفي العام 2013 أنهى دراساته العليا من الجامعة الأردنية في التربية الموسيقية.
عمل وشارك مع العديد من الفرق الموسيقية، وأصدر ستة ألبومات؛ هي: "بين بين"، "ترحال"، "ألحان من طفولتي"، "موسيقا من عمّان"، "صور"، و"طارق الجندي والأوركسترا".
وفي العام 2015، حصل على المركز الثاني في مسابقة المقام الدولية التي أقيمت في مدينة باكو/ أذربيجان، وتم تكريمه من وزارة الثقافة الأردنية كفنان معاصر، وفي العام 2016 حصل على جائزة الإبداع الموسيقي من وزارة الثقافة الأردنية.
أصدر، مؤخراً، منهاجا لآلة العود من ثمانية أجزاء، وشارك ومثل الأردن في العديد من المهرجانات الدولية داخل الأردن وخارجها.



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