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الاحتفاء بالراحل فارس عوض وأغنياته التراثية العالقة بذاكرة الوطن

9/19/2023 11:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار حفل إحياء ذكرى رحيل الفنان الأردني فارس عوض (1956-1986)، الذي نظمته مديرية ثقافة مادبا، مساء أول من أمس، في قاعة جمعية الشابات المسيحية في مادبا.
وحضر الحفل الموسيقار روحي شاهين، والموسيقار الدكتور إميل حداد، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين السابق الكاتب سعود قبيلات، والفنان الأردني أسامة جبور والفنان رأمي خالد.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال كلمتها التي ألقتها في الحفل "نحت فارس عوض بتراء جديدة تغني للحياة وتضيء قناديل الفرح والوفاء في أروقة الإذاعة الأردنية بـ"يا بو خديد منقرش" و"لولا الأمر لله أمرك على راسي" و"مرعية يا البنت مرعية"، محلقاً في فضاءات العروبة عبر الشاشات التي رصدت بكل شغف وقفة ذاك المبدع الشاب بصوته".
وأضافت: "في صوت فارس عوض عاشت مادبا الشامخة.. لقد بثت حنجرته الرقيقة الفرح والحزن معاً ورسم صوته المنسوج من خيوط الصباح الطالعة على ذيبان وقرى بني حميدة ورسم الترويدة لعمان الحبيبة، فغنى أجمل ما يغني العاشق لمحبوبته، وكان هذا الحب سراً للحيوية التي سكنت صوته وقابليته لعبور أجيال وأجيال من المحبين حتى يومنا هذا".
وتقول: "غنى فارس عوض للوطن وللمحبة وللجيش فأحببناه جميعاً... فقدناه جميعاً لأنه كان يشبهنا جميعاً، لقد أعاد الحياة لأهازيج الجدات والأجداد وأضاء بصوته على الجمال على الجمال في القرى والبوادي الأردنية ليسهم بعمق في توثيق تراثنا وصونه من الضياع، وما تزال أغنياته سجلاً حافلاً بمعالم هذا الوطن، وذاكرة للإنسان المحب للحياة... المشحون دوماً بالأمل".
وتؤكد النجار أن وزارة الثقافة آمنت بأهمية الاحتفاء بالمبدعين في حقول الإبداع كافة والتركيز على إنتاجهم كمنجز ثقافي والاهتمام بهم، مختتمة كلمتها بالقول: "إن استذكار الراحلين أمثال فارس الأغنية الأردنية واجب تفرضه محبة الوطن، فمن يكرم المبدع إنما يكرم الوطن".
واستذكر الموسيقار الدكتور إميل حداد أهم المراحل التي جمعته بالراحل فارس عوض، وقدم العديد من الألحان لأغنيات أداها بصوته على أول عمل فني، وهو أغنية "عمان يا دار المعزة والفخر" التي نهل منها إبداعاته التي ظلت خالدة في أذهان الأردنيين طيلة السنوات التي خلت، واصفاً إياه بـ"صانع البهجة في قلوب الأردنيين".
وعبر حداد عن حزنه بفقد الراحل فارس عوض في ذكرى وفاته التي وصفها بالغالية عليه وعلى كل ما عرف هذا المبدع الذي قدم له العديد من الألحان، منها أغنية "بعيدك يا باني الأردن"، وهذه الأغنية لاقت نجاحا كبيرا، ثم تلاها بأغنية ثانية "يا بنت اللي موشحة بالشال".
وتحدث الموسيقار روحي شاهين عن الراحل فارس عوض وقدرته الفنية لما يمتلكه من صوت ولون غنائي مميز، ما استدعى الأمر، بحسبه، وبخاصة بعد سماع صوته، وهو يغني وطلب منه فرصة، فجاء لبرنامج الهواة وتم تعيينه في فرقة كورال الإذاعة الأردنية، بعد نجاحه في الاختبار، حيث لحنت له "لولا الأمر لله" وأغنية "أمرك على راسي".
وأكد شاهين أن الساحة الغنائية خسرت الراحل فارس عوض الذي يمتلك خامة صوت وشخصية مميزة، بوفاته في حادث سير العام 1986، اعتبرت فاجعة كبيرة تأثر بها الأردنيون الذين كانوا ما يزالون يرددون أغنياته، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملحنين الذين قدموا ألحانا لفارس عوض، مثل كرامة حداد والفنان عيسى البلة، ولحن له الدكتور إميل حداد أغنيته الوطنية الشهير "عمان يا دار المعزة والفخر"، وما تزال أغنياته تحظى بإعجاب الكثير من عشاق هذا اللون الغنائي.
وأحيا الراحل فارس عوض العديد من الحفلات الغنائية في أماكن عدة، ونال إعجاب الأردنيين والعرب، ودرس الثانوية العامة ونجح ودرس في الجامعة الأردنية وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة وهو يعمل في الإذاعة، وفق ما ذكر، مشيراً إلى أنه أول من لحن لفارس عوض وآخر من لحن أغنية "أبيعك يا منى عيني"، مؤكداً أن الراحل فارس يتمتع بذكاء ويحفظ جيداً الكلمات واللحن.
وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين السابق سعود قبيلات "تميز غناء فارس بلهجته الأردنية القديمة (شبه البدوية... شبه الفلاحية) التي كانت دارجة في القرى والمحافظات وبأنه كان مستمداً من الموروث الشعبي وكلماته حسنة السوية وألحان أغنياته مشغولة جيداً وفي الوقت نفسه سهلة وقريبة من مزاج غالبية الناس تتناغم مع أوتار وجدانهم، وكان صوته حنوناً وصافياً وعميقاً وأداؤه متقناً وتعبيرياً".
وأشار إلى دور الموسيقار روحي شاهين وإميل حداد اللذين كان لهما دور مهم في قصة نجاح فارس عوض في تقديمه إلى الناس بألحان جميلة متقنة، لافتا الى أن وميضه كان قوياً، بحيث أن أثره بقي بعده وسيظل إلى أمد طويل لأن أغنياته جزء من التراث الفني الأردني يرددها كثير من الفنانين ويعيدون غناءها كتراث، وتحدث عن ذكريات الطفولة المبكرة التي تربطهما في بلدة مليح وأيام المدرسة.
ويشير إلى أن فارس ترعرع في مناخ ثقافي حيوي وأنهى دراسته الجامعية وهو في عمله بالإذاعة الأردنية، وتزامل معه مجدداً بالجامعة الأردنية في أواسط الثمانينيات.
ووصف الفنان الأردني أسامة جبور، فارس عوض، بأسطورة الغناء والنغم الأردني، مستشهداً بأغنياته التي ما تزال خالدة ويرددها الناس بعد أكثر من ثلاثة عقود ونيف على رحيله.
وكان مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، قد ألقى كلمة، رحب من خلالها بالحضور، قائلاً: "أشكركم على حضوركم للمشاركة في ذكرى رحيل الفنان فارس عوض". واشتمل الحفل الذي أداره الزميل الإعلامي فلاح القيسي على فيلم وثائقي إنتاج وزارة الثقافة عن الراحل فارس عوض، ومن ثم قام المطرب الأردني رامي الخالد بتقديم وصلة فنية من الأغنيات الوطنية وأغنيات فارس عوض، بمصاحبة فرقة موسيقا الإذاعة والتلفزيون لاقت استحسان الجمهور. وفي نهاية الحفل، قامت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بتقديم درع لابن الراحل فارس عوض؛ ثامر.



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