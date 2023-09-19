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لا إصابات بحريق حافلة في العقبة

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة العقبة مساء اليوم حول اندلاع حريق بإحدى الحافلات في المنطقة السكنية العاشرة ولم يكن بداخلها ركاب.

وأكد مصدر أمني أنه تم إخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني دون وقوع أي إصابات بشرية تذكر واحتراق الحافلة بالكامل وتم فتح تحقيق بالحادثة .



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