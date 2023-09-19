لا إصابات بحريق حافلة في العقبة

لا إصابات بحريق حافلة في العقبة
التاريخ
9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة العقبة مساء اليوم حول اندلاع حريق بإحدى الحافلات في المنطقة السكنية العاشرة ولم يكن بداخلها ركاب.
وأكد مصدر أمني أنه تم إخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني دون وقوع أي إصابات بشرية تذكر واحتراق الحافلة بالكامل وتم فتح تحقيق بالحادثة .
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