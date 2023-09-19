Wednesday, 20 September 2023 08:11 GMT

وزيرة الخارجية النرويجية تكتب.. الوقت ينفد

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أترأس هذا الأسبوع اجتماعًا وزاريًا لمجموعة الدول المانحة في نيويورك بعد رحلتي إلى إسرائيل وفلسطين الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن الوضع يبدو مظلمًا الآن، إلا أنني أرى أن حل الدولتين لا يزال هو الطريق إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الوقت ينفد، ولكننا لن نتخلى عن العمل من أجل الدولة الفلسطينية والحل السلمي العادل. إن التقارب بين دول الشرق الأوسط يوفر فرصا جديدة للحوار. تريد إسرائيل التطبيع مع العديد من الدول العربية، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن ما سوف يحسّن علاقات إسرائيل مع جيرانها وبقية العالم هو الحل السياسي مع الفلسطينيين.

منذ ما يزيد قليلا عن عشر سنوات، أي في عام 2011، أعلن البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية قد اتخذت التدابير الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية. كان ذلك بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو. وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه وبمساعدة الدبلوماسيين النرويجيين، منعطفا تاريخيا هاما. بيد أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن وضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية والحدود النهائية والأمن واللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من وجود المؤسسات الفلسطينية اللازمة للدولة، إلا أن أعمال العنف قد قوضت قدرًا كبيرًا من الثقة بين الطرفين. بدون التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضايا الوضع النهائي من عملية أوسلو، ومع استمرار الاحتلال، فإن المؤسسات وحدها لم تكن كافية لإقامة دولة فلسطينية.

بعيداً عن حل الدولتين
اليوم، بعد مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاق أوسلو الأول، أصبحنا أبعد عن حل الدولتين مما كنا عليه في عام 2011. ولم تكن هناك مفاوضات سلام منذ حوالي عشر سنوات تقريبا. وتلتهم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المزيد من الأراضي الفلسطينية. لقد ارتفع مستوى العنف في العام الماضي. فمنذ مطلع العام الجديد، قُتل 40 طفلاً فلسطينيًا وستة أطفال إسرائيليين نتيجة للنزاع. إن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار. وتنشأ الأجيال الجديدة دون أمل في المستقبل. لقد فقد الكثيرون الثقة في حل الدولتين.
هناك أمر واحد لا شك فيه: وهو أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لابد أن تتكون من أراضي متواصلة وأن تكون لها حدود واضحة المعالم. كما ينبغي تلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لكلا الشعبين. إن المستوطنات الإسرائيلية تعني أن تطور الأوضاع يسير في اتجاه ما يمكن تسميته "واقع الدولة الواحدة"، ولكن دون حقوق متساوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ماذا تقول النرويج وتفعل؟
في هذه الحالة، فهو أولاً من الهام بالنسبة للحكومة النرويجية أن تعلن بوضوح أنه من غير المقبول ان إسرائيل لا توافق على إقامة دولة فلسطينية ولا على منح الفلسطينيين حقوقًا متساوية في دولة واحدة. وطالما أن الفلسطينيين يريدون دولتهم الخاصة، فسوف أواصل العمل من أجل حل الدولتين. وأعتقد أيضًا أن البديل الوحيد المقبول للدولتين هو دولة واحدة تتمتع بحقوق متساوية تمامًا للجميع.

ثانيا، عززت النرويج رسالة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. وعلينا أن نقف ضد انتهاكات القانون الدولي في الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يرتكبها. وتعكف محكمة العدل الدولية في لاهاي على إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتشارك النرويج في هذه العملية.

ثالثا، كثفت الحكومة انتقاداتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة أهم عائق أمام حل الدولتين ومخالفة للقانون الدولي. ولذلك قررت الحكومة وجوب وضع العلامات على المواد الغذائية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.

رابعاً: لا نعتقد أنه من الصواب التخلي عن دعم مشروع بناء الدولة الفلسطينية، حتى لو كان تطوره محدوداً بسبب استمرار الاحتلال وتراجع الشرعية والانقسام الفلسطيني الداخلي. هناك اتفاق واسع النطاق على المستوى الدولي، ولكن أيضاً بين الفصائل الفلسطينية والعديد من الإسرائيليين، حول الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الحكم الذاتي الفلسطينية. إن الدعم المستمر لنظام تعليمي منفصل ورعاية صحية وللثقافة والهوية أمر مهم للحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره. وتواصل النرويج أيضًا قيادة مجموعة البلدان المانحة لفلسطين (AHLC)، حيث يقوم الطرفان والمجتمع الدولي بتنسيق العمل لبناء اقتصاد فلسطيني مستدام ومؤسسات حكومية.
لكن المساعدات وما يطلق عليه البعض "السلام الاقتصادي" ليست كافية. هناك حاجة إلى حل سياسي.

خامساً، يتعين علينا أن نوجه رسالة واضحة إلى كلا الطرفين مفادها أنهما لابد وأن يعملا على خلق أفق سياسي يتمتع بالمصداقية. ورغم أن الأطراف متباعدة اليوم، فإن رسالتنا واضحة: يجب استئناف مفاوضات السلام. ومن المهم أيضًا أن يجتمع الفلسطينيون معًا. إن الانقسام بين غزة والضفة الغربية، وبين حماس وفتح، يعيق الطموحات السياسية للفلسطينيين.
فالفلسطينيون يطالبون بقيادة شرعية وشاملة، وقد فات موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية. ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نتجنب تكرار ما حدث في عام 2006، عندما باتت الحكومة الفلسطينية معزولة دولياً بسبب اعتراضات المجتمع الدولي على نتائج الانتخابات. وتعتقد النرويج أن الاتصال مهم أيضا مع من لا نتفق معهم. لا توجد بدائل جيدة لاستمرار خط الحوار مع مختلف الفصائل الفلسطينية.
والأمر الأكثر أهمية الآن هو أن يتخذ الإسرائيليون خيارات سياسية واضحة في اتجاه حل الدولتين. وسوف يتطلب الأمر تحولاً كاملاً من الآن فصاعدا، حيث أدى استخدام اللغة والأفعال من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة مستوى التوتر مع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، لاحظت تصريحات من الجانب الإسرائيلي خلال زيارتي هذا الأسبوع بشأن الرغبة في إجراء مزيد من المحادثات مع الفلسطينيين. يتعين على كلا الطرفين أيضًا وقف العنف الذي تمارسه الجهات المتطرفة من كل جانب.

التطبيع يعطي الأمل
بعد مرور 30 عاماً على اتفاق أوسلو، فإن الوقت ينفد أمام حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي مفترق الطرق هذا، سأسلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود متجددة ومشتركة من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل. مثل زملائي في الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة والصين وبلدان أخرى في أنحاء كثيرة من العالم، أعتقد أن دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بحدود يتم التفاوض عليها على أساس خط عام 1967، لا تزال هي الحل الأمثل والطريق الأفضل والأكثر استدامة للسلام. سوف يخدم هذا كلا الشعبين. إن حل الدولتين سيوفر فرصا غير متوقعة وإيجابية لزيادة التعاون والأمن والاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.
وفي حين تدهور الوضع بالنسبة للفلسطينيين، تحسنت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. ومن الأهمية بمكان ألا يتم نسيان الفلسطينيين في عملية التطبيع الإقليمية هذه. وهنا ربما يكمن الأمل. لقد رأينا بالفعل ما هي الفرص التي خلقها التقارب بين دول في الشرق الأوسط لإسرائيل. ومع ذلك، فإن ما سوف يسهم أكثر من أي شيء آخر في تحسين علاقات إسرائيل مع جيرانها وبقية العالم، هو التوصل إلى حل سلمي عادل مع الفلسطينيين.



MENAFN19092023000072011014ID1107102344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث