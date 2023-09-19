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ثقافة الطفل الجديد وندوة شومان

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






مرة أخرى تتمكن شومان من وضع يدها على وجع الثقافة، وتقيم ندوة حول ثقافة الطفل، قدم فيها ما يقرب من عشرين اديبا، وباحثا أوراقا مختلفة لها علاقة بموضوع الثقافة، ومستجداتها، وكان لي شرف تقديم ورقة بعنوان ثقافة الطفل الجديدة، والتي ركزت فيها على الطفل الرقمي، وكيفية تغيره، إضافة إلى أن مدخلات تربية الطفل – والثقافة جزء منها- تغيرت في الوقت الحالي، وأصبحت المخرجات فوق ما نتوقع، سواء بالمعنى السلبي أو الإيجابي.
ورغم أن هناك تعريفات متعددة لثقافة الطفل ركزت في ورقتي على أن تعريف هذه الثقافة يستند إلى واقع ثقافة الطفل، وهذا يتقصد به كل ما يؤمن به الطفل، ويعتقده، إضافة إلى نظرته للآخرين، وللأشياء، وللحياة، وطرق ممارسته لواقع لحياته وألعابه، وأساليب حصوله على الـمعرفة، والعلم، ناهيك عن طرق حصوله على التسلية، وأنماط لبسه، وأنواع طعامه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى مصادر هذه الثقافة وطرق إيصالها للأطفال، علما أن هذه المصادر تشمل البيت، العائلة الصغيرة، العائلة الممتدة – انحصر تواجدها بشكل كبير وباتت متعلقة بالجدات والأجداد في الغالب-، وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، الوسائل الرقمية الأخرى، المعتقدات الدينية، الـمدرسة، الحارة، الـمجتمع الـمحيط بالطفل، طرق التربية، الأنماط الحياتية التي تتبناها العائلة، أساليب التواصل مع الآخرين.. الخ.
وتنعكس هذه المصادر على شكل ثقافة الطفل، وعلى سماتها من حيث مدى تسامحها، تقبلها للآخر، ميزان انتقائها للمعلومات، والقيم، والمعارف وغيرها.
ولا يمكن في هذا السياق إهمال الهواجس، والأحلام والأهداف العامة للمجتمع، والتي تؤثر بشكل كبير على ثقافة الطفل، ونضيف إليها السمات العامة لشخصية الطفل.
وقد اجتهدت وعرفت ثقافة الطفل بأنها أسلوب الحياة، العادات، التقاليد، المعتقدات، الآراء، والسلوكيات التي يقوم بها الطفل في مجتمع معين إضافة إلى سماته الشخصية الـمختلفة، ويأتي ذلك كله من خلال تربيته، وطرق حصوله على الـمعرفة، والـمعلومات، والقيم، والسمات العامة للمجتمع الذي يعيش فيه، بحيث تحدد أساليب تعامله مع نفسه، والآخرين، والأشياء، وتبني فيه أحلامه، وهواجسه، وأهدافه في الحياة.
ولا بد من خلال هذا التعريف التركيز على أن الوسائل الرقمية هي أهم مصدر من مصادر ثقافة الطفل، ونقصد بها منصات التواصل الاجتماعي، الألعاب الرقمية، وتطبيقات الإنترنت التي يتعامل معها الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي يتواصل فيها مع الآخرين، أو يكتسب من خلالها معلوماته، ومعارفه، وقيمه، وسلوكياته، وغيرها.
وبناء على ذلك وعندما ننظر إلى ثقافة الطفل، فإننا نلاحظ أن هناك تعددا للمصادر التي يحصل الطفل من خلالها على ثقافته، وقد أتاح الإنترنت له ذلك، بحيث وفر له خيارات غير محدودة للوصول إلى ثقافات مختلفة، بشكل تلقائي، وخلق العالم الافتراضي فرصا لا نهائية للطفل ليختار الأشخاص الذين يتوافقون مع ميوله، ورغباته ليشكلوا معه مجتمعا خاصا به.
وللأسف فإن القراءة وهي الـمصدر الوازن لثقافة الطفل يواجه تحديات كبيرة، في ظل الرقمية، وهذا ما يدعونا إلى النظر في إمكانية ترسيخ هذه العادة في حياة طفلنا لنصل إلى ثقافة متوازنة، علما أن الـمجتمع ما يزال يعيش مرحلة تغيير جذرية في القيم العامة له، وانبثاق وسائل، وأساليب حياتية جديدة، وهذا انعكس على الطفل، بشكل أو بآخر، وغني عن القول إن استقرار الـمجتمع وثقافته، تؤدي إلى استقرار أي ثقافة فرعية موجودة من خلاله.
وفي ظل إدمان الطفل على الألعاب الرقمية، أدى به هذا في غالب الأحيان إلى الإدمان، ومن مظاهره عدم الرغبة بالقيام بأي نشاط آخر، وهذا له انعكاسات عديدة على الدراسة – وهي واحدة من أهم مصادر الثقافة المضبوطة.
وفي خلاصة اقتراحي في ورقتي التي قدمتها لندوة شومان أنه لا بد من بناء ثقافة إنسانية عند طفلنا، وأن تكون مليئة بالقيم الإيجابية مثل قيمة احترام النجاح، واعتبار الناجح مثالا ملهما في الحياة، وقيمة احترام العلم، والصدق، والاحترام بشكل عام، وضرورة بناء العقلية الناقدة، والمواطنة الصالحة، والتعامل الإيجابي مع منصات التواصل الاجتماعي.
الاهتمام بثقافة الطفل يعني الاهتمام بالحاضر والـمستقبل، وبينما تعرضت ثقافة الطفل لهزة كبيرة بسبب التغيرات الرقمية في الحياة، بحيث أصبح الطفل رقميا له خصائص وسمات معينة، فإنه لا بد لنا من العمل على إعادة بناء ثقافة واعية إيجابية للطفل قادرة على مواجهة التحديات الجديدة التي يعاني منها مجتمعنا بل والمجتمعات كلها.
نشكر شومان على هذه الندوة القيمة التي ركزت على مخرجات عملية، وشاركت فيها نخبة من المثقفين والأدباء الأردنيين، ونتمنى الـمزيد من مثل هذه الإنجازات الطيبة.



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