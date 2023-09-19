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الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، خاصة على المجتمعات المعرضة للخطر مثل اللاجئين.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، استعراض الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها.
كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الدعم الدولي للوكالات الأممية التي تقدم الخدمات للاجئين، مثل برنامج الأغذية العالمي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
--(بترا)



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