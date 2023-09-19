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تداول الإشاعات.. هزة أرضية في مواقع التواصل الاجتماعي

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. أشرف الراعي






في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل التقنية والإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تتزايد المعاناة من الانتشار الواسع للإشاعات ((الأخبار الكاذبة)) على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر حاول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ضبطه، لكن الأمر أحيانا قد يتعدى نشر إشاعات أو أخبار تتعلق بشخصيات محددة، أو أحداث جارية في المملكة؛ فمثلا انتشرت في الأيام القليلة الماضية إشاعات عن حدوث ((هزة أرضية في المملكة)) عقب الهزة الأرضية التي وقعت في المغرب، وهو أمر نفته الأجهزة الرسمية.
إن بث الإشاعات يعد من الخطورة بمكان إلى الدرجة التي يمكن أن يؤدي فيها إلى تقويض أمن المجتمعات، ويسيء إليها وإلى عادات شعوبها وثقافاتها وتماسكها وبث الرعب والخوف في قلوب أبنائها؛ إذ يشير تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية الأميركية إلى أن 65 % من القضايا المتعلقة بأعمال الشغب العرقية في الولايات المتحدة تحدث بسبب تداول الإشاعات. واليوم تعد الإشاعة من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول والجماعات المختلفة للتأثير في الدول بصورة عامة وقدراتها وإمكانياتها، وخلق البلبلة، وزعزعة الاستقرار، في شتى المجالات، كما أصبحت أداة حربية يمكن لأي كان أن يستخدمها من أجل التأثير في الآخر وإضعافه.
من هنا، وفي ظل ما نعانيه اليوم من تزايد الإشاعات خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية من محطات تلفزة وإذاعات وصحف ورقية، كانت الحاجة إلى التنظيم القانوني للإشاعات، في قانون العقوبات الأردني، وقانون الجرائم الإلكترونية، منعا لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار، في شتى المجالات، والجوانب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وبالتالي تفادي آثارها الخطيرة.
إن هذا التفادي للآثار السلبية الخطيرة للإشاعة لا يكون إلا من خلال وجود عقوبات قانونية صارمة ضد تداول الإشاعات التي لم يرد في أي من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية الموقرة أو قانون العقوبات تعريف واضح ومحدد ودقيق لتعريفها وهو ما يستدعي مراجعة قانون العقوبات وليس فقط النص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما المواد من 130 – 132 منه، فيما يتعلق بالعقوبات نظراً لأن العقوبات (خصوصاً الغرامات) لا تتناسب مطلقاً مع الأفعال المجرمة في نصوص القانون، وهذا يعود إلى أن قانون العقوبات شرع – رغم تعديله عدة مرات – منذ العام 1960 وهي فترة كافية لتعديل العقوبات لتتناسب مع الأفعال المجرمة.
إن تفاقم معضلة انتشار الإشاعات تتزايد في ظل وجود حسابات وهمية أو مزيفة وهنا فإن ذلك قد يصعب من عملية الإثبات استنادا إلى القاعدة البينة على من ادعى، ومن هنا جاء تأسيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام التي مهمتها تتبع هذه الجرائم ومرتكبيها والتوصل إليهم وإحالتهم إلى القضاء لتطبيق المقتضى القانوني عليهم، كما أن هناك العديد من الأشخاص ممن يبثون الإشاعات يقيمون خارج المملكة وبالتالي لا بد من مراجعات قانونية تضمن عقوبات تتلاءم مع الأفعال المجرمة، وبخلاف ذلك سنبقى نشر بـ ((هزات الإشاعات)) في مواقع التواصل الاجتماعي تماما كما هي ((هزة إقليم الحوز في مراكش المغربية))!



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