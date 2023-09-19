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الفايز: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والأخلاقية والإنسانية

9/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والاخلاقية والانسانية وحق الشعوب بالحرية والكرامة والحياة الامنة ، عندما تحدث جلالته حول العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين وحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ، وحول الملايين الذين يفتقرون للأمن الغذائي في عالمنا اليوم ، وذلك في خطاب جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

وفي بيان اصدره اليوم قال الفايز إن مجلس الاعيان يقف خلف جلالة الملك وهو يؤكد الحرص على الثوابت الاردنية وحماية امن الاردن واستقراره ، و فيما يتعلق بحماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية ، مبينا الفايز ان خطاب جلالته يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين جميعاً في حرصهم على وطنهم وحمايته من اية تهديدات .

واشار البيان الى ان جلالة الملك وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الانسانية تجاه اللاجئين بضرورة ان يواصل المجتمع الدولي تقديم المساعدات والعون لهم ، مؤكدا جلالته انه لا يجوز تحميل مسؤولية اللاجئين لدولة بعينها فهي مسؤولية جماعية ، كما انه من غير المنطق والمقبول الحديث عن تقليص حجم المساعدات المقدمة لهم في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا المزيد من الصراعات والمزيد من اللاجئين والمشردين بسبب هذه الصراعات او الكوارث الطبيعية .

وقال الفايز ان جلالة الملك اوضح للجميع الدور الكبير الذي قام ويقوم به الاردن تجاه اللاجئين السوريين وما واجهه بلدنا من ضغوطات على مختلف موارده الطبيعية وبناه التحتية ، مؤكدا جلالته ان المسؤولية في التعامل مع اللاجئين ما زالت تقع على عاتق الجميع فالاردن تجاوزت قدرته على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين حدودها.

وبين رئيس مجلس الاعيان في بيانه ان الملك خاطب العالم وحدثهم عن ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعدم قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحاته وتحقيق كرامته والتعبير عن ذاته، وحرمانه من حق التنقل وحق الحياة وحق التعبير ، وهذا عهد جلالته الدائم في الدفاع عن القضية الفلسطنية وحق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال ، فجلالة الملك كانت القضية الفلسطنية وحق شعبها بالحرية هاجسه الدائم ، فقد كانت على الدوام تحتل الاولية لديه في كافة لقاءات جلالته مع قادة وزعماء العالم وفي مختلف المحافل الدولية .
واكد الفايز ان مجلس الاعيان كما الاردنيين جميعا يقف خلف جلالته في كل خطوة وموقف ، من اجل حماية وطننا والدفاع عن قضايا امتنا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .



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